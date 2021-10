Città a secco, scuole e bar chiusi 

Dopo le attività economiche, l’ennesimo guasto alla rete idrica colabrodo di Abbanoa costringe anche le scuole alla chiusura. È successo ieri mattina, quando la rottura di una condotta (la seconda in poche ore) ha lasciato gran parte del centro di Nuoro senza acqua. E così migliaia di studenti delle scuole, arrivati in classe alle 8.30, sono stati rimandati a casa poco dopo le 10. Disagi per i genitori, richiamati per riprendersi i figli quando erano già al lavoro. Ormai sembra chiaro: la situazione della rete idrica cittadina sembra paragonabile a quella di un paese del Terzo mondo. Un’infrastruttura primaria del tutto inaffidabile.

Problema igenico

La rottura della condotta che alimenta i serbatoi di Sant’Onofrio e Murrone, in via Pietro Nenni, si era già verificata sabato. Nella notte scorsa, la riparazione è saltata e Abbanoa è intervenuta per una nuova manutenzione. Ma nel frattempo, e senza comunicazione, ha chiuso i serbatoi lasciando a secco mezza città. I rioni di Santu Predu, Pred’Istrada, Sa’e Sulis, Seuna, ma anche il corso Garibaldi e la zona di Sant’Onofrio, Monte Jaca e Mughina sono rimasti a secco. Brutta sorpresa, dunque, per gli alunni appena arrivati in aula: dalle scuole elementari alle superiori, i dirigenti hanno dovuto fare i conti con il problema igenico, facendo suonare di nuovo la campanella. Lezioni sospese e aule chiuse: alla Primaria di San Pietro, alle medie Borrotzu e al il liceo classico.

Attività in ginocchio

«Questa volta è anche più grave, ci stanno arrecando un disagio pazzesco visto che non hanno nemmeno avvisato». La rabbia di Francesco al bancone del bar Ruiu davanti al liceo classico è papabile: dopo aver sopportato le chiusure Covid, ora è costretto o ad abbassare la saracinesca: «Cosa posso fare? - urla il barista - Chiudo, non ho alternative». Il presidente di Confesercenti è sconsolato: «Tanti locali e bar non hanno potuto fare nemmeno le colazioni, così è impossibile andare avanti - dice Roberto Cadeddu - È da due anni che le attività sono in un vortice per le chiusure Covid, che si aggiungano anche i disagi per l’acqua è vergognoso». Abbanoa ha istituto il servizio autobotti in piazza Vittorio Emanuele e piazza Italia. Ma solo sino alle 20.