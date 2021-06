Ciro: I miei gol per il titolo 

L'Italia affila le armi in attesa dell'ennesima prova del fuoco: venerdì a Monaco di Baviera c’è il Belgio di Lukaku, penultimo difficilissimo ostacolo sulla strada che porta alla finale europea. Non ha dubbi Ciro Immobile: vincere significherebbe riscattare l'amarezza del mancato Mondiale 2018. «E per riuscirci baratterei volentieri i gol fatti», ha dichiarato senza tentennamenti.

Voglia di gol

Roberto Mancini tiene tutti sulla corda, tutti concentrati, tutti pronti. Immobile è fra questi, il ct lo ha promosso titolare in questo Europeo dopo un lungo periodo in cui il capitano della Lazio, vincitore della Scarpa d'oro, si è alternato di continuo con l'amico Belotti. E lo stesso Immobile lo ha ripagato finora con due reti, portando il proprio bottino a 15 in 49 gare in azzurro: ancora una e raggiungerà Vialli a quota 16 nella graduatoria dei goleador della Nazionale. «Avrei voluto farne di più, 15 sono pochi. Al di là dei gol, che comunque non sono un assillo, mi preoccupa di più non riuscire ad aiutare la squadra come vorrei. Più che titolare mi sento importante, al centro del progetto, apprezzato. Quando ti senti così, e io ho bisogno di sentirmi un po’ "coccolato”, puoi giocare pure mezz'ora o quaranta minuti e darai sempre il massimo».

Nessuna sfida

Se l’Italia aspetta i gol di Immobile, a trascinare il Belgio c’è Lukaku. Lui, Ciro, non vuol sentire parlare di sfide:«L'ultima volta che ci siamo sfidati lui ci ha fatto due gol...Meglio scrivere Italia contro Belgio. Romelu ha una forza fisica devastante ed è veloce, il lavoro con Conte lo ha migliorato tanto. Chi è più forte fra noi due? Lascio decidere voi e poi lo chiederete a Inzaghi che dopo aver allenato me allenerà lui dalla prossima stagione». Immobile sorvola anche sulle possibili assenze di De Bruyne e Hazard: «Stiamo preparando la sfida con il Belgio come se De Bruyne e Hazard fossero al 100%. Si tratta di due giocatori fondamentali per la nazionale belga. Se non saranno al meglio, la loro squadra potrebbe avere qualche problema pur disponendo di un'ampia rosa. Di sicuro con loro è un'altra partita, sanno spostare gli equilibri e mettere tutti in difficoltà».

