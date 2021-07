«Circuita e violentata dal nipote» 

Per eliminare tutto «il male» che le era capitato negli ultimi tempi, una 57enne cagliaritana particolarmente religiosa avrebbe dovuto avere rapporti intimi con un nipote, passo che le avrebbe poi consentito di sposarsi a Roma davanti allo stesso papa Francesco. Una ricetta magica, con un finale da favola, che in realtà nascondeva una costruzione criminale messa in piedi, in ipotesi, dallo stesso beneficiario delle prestazioni sessuali: quello stretto parente il quale, creando un falso profilo su Facebook, aveva contattato la donna e approfittato delle sue precarie condizioni di salute per circuirla e abusarne.

Quattro reati

L’uomo, un 48enne del quale non pubblichiamo il nome a tutela dell’identità della vittima, ora è sotto indagine per violenza sessuale, circonvenzione di incapace, sostituzione di persona e violenza privata: quattro reati contestati dal pubblico ministero Marco Cocco quando la 57enne aveva presentato una denuncia lo scorso dicembre, perché il matrimonio continuava a essere rinviato e lei nel frattempo aveva sborsato a favore del nipote quasi 30mila euro. Accuse ribadite in Tribunale nell’incidente probatorio davanti al giudice delle indagini preliminari Michele Contini, all’avvocato difensore Davide Mascia e al collega di parte civile Fausto Argiolas. La donna ha confermato quanto già sostenuto in passato e adesso il magistrato inquirente farà le sue valutazioni.

La ricostruzione del pm

Nel frattempo resta la contestazione iniziale. Secondo la Procura, l’indagato a partire dal maggio 2020 aveva abusato delle «condizioni di inferiorità psichica» della vittima dovute a «credenze mistico religiose» tali «da condizionarne, sino ad annullarlo, il processo volitivo». Come? In ipotesi l’uomo aveva contattato la donna su Facebook utilizzando un profilo falso: sosteneva di vivere e lavorare in Vaticano e di avere contatti diretti col Pontefice, di sapere dei problemi familiari che lei attraversava in quel periodo e che per sistemare le cose era opportuno che loro due si sposassero. Per arrivare a quel risultato però doveva prima intrecciare una relazione col nipote il quale in realtà, sostengono gli investigatori, era sempre lui. Così era avvenuto. Poi però la data delle nozze continuava a essere rinviata e nel frattempo la 57enne, oltre «essere indotta» a consegnare all’indagato circa 28mila euro tra contanti e telefonini, era stata costretta a consentire al nipote di cancellarle dal telefono i messaggi scambiati col finto collaboratore del Vaticano («altrimenti picchio te e la tua famiglia»). Confidatasi con la sorella, la vittima era stata convinta a denunciare tutto.

