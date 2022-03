Circonvallazione, strada lunga vent’anni 

I lavori della circonvallazione, che da via Campanelli arriva dietro il parcheggio dell’ospedale, procedono spediti. E a poco poco vengono meno anche i residui burocratici, l’ultimo legato all’indennità di esproprio di 25 mila euro (su un totale di 100 mila euro) dovuta a tre ex proprietari di un terreno di 4.941 metri quadri.

Gli espropri

Uno dei tre proprietari ha ottenutolo lo svincolo della sua quota, 11 mila euro circa che il dirigente del servizio Lavori pubblici Alberto Soddu ha prontamente autorizzato. Un atto dovuto che contribuisce a spianare la strada di un progetto che a 15 anni dall’avvio sembra sempre difettare in qualcosa. A parte la liquidazione dell’esproprio, resta ancora in sospeso l’intimazione avanzata dal Comune nei confronti di un imprenditore che nove anni fa aveva ottenuto la concessione (non rinnovata) di un’area di fronte al palazzetto dello sport per il noleggio e la manutenzione di bici. In quello stesso spiazzo il progetto però prevede (e le ruspe sono pronte per realizzarla) una rotatoria che non lascia spazio all’iniziativa imprenditoriale privata. Le trattative per venirgli incontro vanno avanti, di certo è che su quel terreno a Sa Rodia nascerà una delle cinque rotatorie della circonvallazione.

Il progetto

Due chilometri d’asfalto per «ridurre il traffico in via Diaz e Cagliari» è la motivazione che giustifica il progetto contestato dai residenti. Da via Campanelli e via degli Artigiani la strada oltrepassa via Lussu per arrivare ai parcheggi del San Martino. Una strada con cinque rotonde, una ogni 400 metri, in via degli Artigiani, Cairoli, viale Repubblica, via Morosini e via Lussu. Circa tre milioni di euro per un’opera che dovrebbe concludersi entro il 2022, dopo 18 anni di molti stop intervallati da interrogazioni parlamentari e timidi inizi. In mezzo anche il piano urbanistico approvato dal Consiglio comunale nel 2010 che modificava il primo progetto. Nel 2011 la Giunta forniva nuove indicazioni sul tracciato e due anni dopo il ministero Lavori pubblici chiedeva «opportune integrazioni». Ottenuto il via libera, nel 2014 ecco l’affidamento del progetto preliminare alla Systematica Mobility di Quartu, qualche mese dopo l’esecutivo alla R.T.P Dolmen per 52 mila euro. «Salvo qualche modifica nella parte iniziale e gli accesi al palazzetto dello sport, il tracciato non è cambiato» spiegava il dirigente comunale. Con grande disappunto dei residenti nella zona, che intanto si erano costituiti in comitato e contestavano «una strada impropriamente chiamata – sostenevano - circonvallazione visto che sfiora il palazzetto dello sport, una scuola e attraversa la città. L’alternativa era puntare su Brabau». E intanto si va avanti rispettando il programma, mancano l’asfalto, gli arredi e l’illuminazione e le polemiche sono un ricordo sempre più lontano.