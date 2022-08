Circonvallazione, stop ai lavori 

Circonvallazione nord-ovest. Da via Campanelli passando per viale Repubblica fino a San Martino. Dopo quasi vent’anni di tira e molla, espropri e contestazioni, ricorsi e controricorsi, di molti stop e altrettante ripartenze ancora non si vede la fine. A colpo d’occhio, non dovrebbe mancare neppure tanto: l’asfalto, i marciapiedi, l’illuminazione e soprattutto i soldi. Mezzo milione di euro per la precisione. «Gli espropri erano stati contabilizzati per una certa cifra che a conti fatti non è stata sufficiente, mancano all’appello 500 mila euro per portare a termine i lavori» spiegano in Comune.

Il pasticcio

Un problemino mica da nulla. Se non se ne viene a capo si corre il rischio di sbattere su un’altra delle incompiute di cui la città non è avara. Il Comune esclude, ma la possibilità esiste. Il palazzo degli Scolopi, che in bilancio non dispone di quei soldi, si è rivolto alla Regione certo di poterli avere. In attesa i lavori sono sospesi e tali resteranno finché da Cagliari non arriverà la conferma sulla disponibilità della somma necessaria per completare i lavori. Fare previsioni è impossibile, nonostante le assicurazioni ricevute non si ha la certezza, attraverso la delibera, dell’impegno finanziario né dei tempi. Ed ecco lo stop al cantiere.

Il progetto

Si tratta dell’ennesimo blocco al progetto battezzato delle cinque rotonde, previste in via degli Artigiani, via Cairoli, viale Repubblica, via Morosini e infine in via Lussu. Ad aggiudicarsi quasi due anni fa i lavori su 106 imprese concorrenti era stata l’impresa Colgema Group di Vallata (Avellino) con un ribasso del 26 per cento. Il contratto con la società di Avellino indicava dal primo colpo di ruspa (marzo 2021) al taglio finale del nastro, 310 giorni. Quasi un anno di lavori e chiusura verso febbraio 2022. Sono passati sei mesi e ancora non si sa quando verrà scritta la parola fine. A determinare i ritardi, oltre al lockdown, anche le lungaggini dovute agli espropri con 71 particelle da spulciare. Un’operazione che alla fine è costata al Comune la bellezza di 710 mila euro, quasi 500 mila euro in più del previsto.