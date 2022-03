Circonvallazione, decide il Tar 

«Il ricorso è infondato e deve essere respinto». È quanto deciso dal Tar di Cagliari in merito al ricorso contro il Comune di San Gavino e la Tecnolav, vincitrice del bando per la progettazione dei lavori della circonvallazione, proposto dalla società Serv.In, arrivata seconda. Si tratta di un’opera strategica del valore di 3 milioni e 270 mila euro, che collega la provinciale Sardara-San Gavino con la Statale 197, evitando l’ingresso nel centro abitato e accorciando le distanze per coloro che da Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus devono raggiungere l’ospedale.

Il ricorso

Ad agosto del 2021, il Comune ha indetto un bando per la progettazione del “Servizio di ingegneria e architettura dei lavori di completamento della circonvallazione”, per un importo a base d’asta di 246.862 euro. Il contendere ruota attorno alla determinazione del dirigente dei lavori pubblici, con cui l’amministrazione ha affidato l’incarico alla Tecnolav, prima classificata con 90,711 punti, mentre la Serv.In è arrivata seconda con 85,426 punti. Dunque la richiesta ai giudici amministrativi di «annullare l’atto di aggiudicazione per una serie di anomalie» e «di subentrare nell’affidamento, con riserva di procedere per l’integrale risarcimento dei danni derivati dall’eventuale esecuzione degli atti illegittimi». Si sono costituiti in giudizio il Comune, difeso dall’avvocato Antonio Avino Murgia, e la Tecnolav col legale Roberto Cau, entrambi hanno chiesto «l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso».

La sentenza

A cinque mesi dall’aggiudicazione, punto per punto il Tar ha smontato il ricorso della Serv.In, stabilendo che «nessuna delle censure della ricorrente può essere accolta». Per i giudici, in merito alla contestazione dei punti assegnati «la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, non può essere indice di illegittimità», piuttosto spiega «il confronto dialettico svoltosi in seno alla commissione e non una valutazione precostituita». In altre parole «le operazioni di gara possono essere annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova dal quale si desuma che l’operato della commissione abbia violato la legge». Oltre a bocciare il ricorso, il tribunale ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali di 2.000 euro a favore sia del Comune sia della Tecnolav.