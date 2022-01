Cinque positivi in Medicina al Cto 

Cinque pazienti trasferiti dal reparto di Medicina del Sirai nella nuova ala della medesima branca del Cto, risultano positivi. Ma al Sirai non c’è posto per accoglierli al quarto piano dedicato a chi ha contratto il virus. Così, suo malgrado, anche l’ospedale di Iglesias si ritrova, anche se non ufficialmente “ospedale Covid”.

Il reparto

Il reparto di Medicina, preposto ad assistere i pazienti negativi, nel lasso di tempo di pochi giorni è ora impegnato da quelli positivi e dopo l’aggiornamento del primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai sui nuovi 644 casi di positività, sale la preoccupazione dovuta ad un eventuale carenza di posti letto. A confermare la notizia è il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes: «Attualmente la nuova ala è occupata da 6 pazienti, 5 di questi risultano essere positivi, ma tutti asintomatici - dichiara - e la situazione al momento risulta essere ben gestita. L’unica criticità riguarda la minore disponibilità di posti letto per i pazienti no Covid». La strategia di trasferire il reparto di Medicina del Sirai nel presidio ospedaliero del Cto, è il risultato della necessità di liberare i due Pronto soccorso di Carbonia e Iglesias e sistemare i pazienti positivi in un reparto adeguato, in modo da liberare il personale del Sirai e concentrarlo sulla nuova area dedicata ai pazienti Covid: «Inoltre non si poteva lasciare nella stesso reparto 12 persone negative, con 18 positive - svela il Pes - all’inizio di questa settimana sono iniziati i trasferimenti dei pazienti negativi al virus dalla Medicina del Sirai alla nuova ala del Cto. Essendo stati in un reparto dove erano presenti dei positivi, sapevamo potesse esserci il rischio di qualche contagio, ma la criticità della situazione ha imposto di dover intervenire». Pes inoltre dichiara che la gestione del contesto, sta permettendo al reparto di poter disporre di una disponibilità di posti letto in tempi relativamente brevi e spera quanto prima di liberare la nuova ala del Cto e poter rioccupare i posti letto del reparto di Medicina nel presidio del Sirai.

La polemica

Per il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu, si è comunque in presenza di una condizione di rischio e pericolo per i cittadini e gli infermieri del reparto di Medicina del Cto: «Apprendiamo della presenza di pazienti positivi al Covid provenienti dal presidio ospedaliero del Sirai, proprio nell’ala resa operativa per la gestione in tutta sicurezza degli assistiti - dichiara Lebiu - riproporre ad Iglesias le stesse criticità vissute a Carbonia ha dell’incredibile». Il segretario territoriale Fp Uil Efisio Aresti è del parere che la decisione di trasferire il reparto di Medicina dal Sirai al Cto sia stata una scelta sbagliata e chiede a gran voce che venga ripristinata la situazione antecedente: «Ho già avuto modo di confrontarmi con il Direttore sanitario - dice Aresti - e gli ho chiesto l’immediata revoca della decisione assunta, perché è un’indecenza».