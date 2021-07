Cinque anni per l’incendio al Waikiki 

È stato condannato in primo grado a cinque anni di reclusione al termine del processo con rito abbreviato il 45enne di Sant’Antioco, Pierpaolo Carta, accusato assieme ad Antonio Cacciarru (44) di una serie di raid incendiari compiuti tra il 6 ed il 7 febbraio 2020 nella sua città. Entrambi destinatari lo scorso anno di un’ordinanza di custodia cautelare del gip Ermengarda Ferrarese ottenuta dal pm Rita Cariello, per i due sospettati la Procura aveva ottenuto il giudizio immediato e le loro strade processuali si erano separate.

Il processo

Aveva scelto la strada del dibattimento Antonio Cacciarru, difeso dall'avvocato Riccardo Floris, che al momento sta attendendo in libertà l’inizio del suo processo davanti al Tribunale. Il presunto complice, Pierpaolo Carta, aveva invece imboccato la strada dell’abbreviato ed è comparso ieri mattina davanti alla giudice Cristina Ornano accompagnato dai difensori Stefano Piras e Teresa Camoglio. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero Nicola Giua Marassi ha chiesto per lui una condanna a cinque anni e otto mesi: con il presunto complice è imputato di aver appiccato il fuoco al chioschetto Bar Waikiki di Sant’Antioco, con fiamme talmente alte che erano state viste anche a Carbonia. Terminata la camera di consiglio, la giudice Ornano ha letto la sentenza che lo condanna a cinque anni di reclusione. Alle parti civili, costituite con l’avvocata Anna Maria Lai, sono andati diecimila euro di provisionale.

Gli incendi

Le indagini dei carabinieri erano durate circa dieci mesi, ma non hanno mai fatto luce sul movente che avrebbe mosso la mano dei presunti incendiari.

Sta di fatto che, almeno per i carabinieri, non sembrano esserci dubbi sul fatto che ad appiccare le fiamme al chiosco fossero stati i due amici finiti poi nel registro degli indagati. Quella stessa notte finirono bruciati anche quattro autoveicoli in diverse zone del paese. Il primo blitz prima di mezzanotte. In fiamme la macchina di Antonella Serrenti, responsabile dei Servizi sociali comunali: il fuoco si era esteso anche all'auto del marito. Dopo circa due ore, bis fra il ponte e l'inizio del lungomare: totalmente distrutto da un rogo il chiosco bar Waikiki, in legno e a due passi da una pineta. Due ore di relativa tregua, e dopo le 4 era stata la volta dell'Apecar di un agricoltore parcheggiata in via San Giovanni Bosco: rimasta solo la scocca. Per Carta ieri si è chiuso il processo di primo grado con la condanna a 5 anni: i difensori annunciano appello.

