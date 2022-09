Cinghiali, gli agricoltori in guerra 

I più recenti dati ufficiali risalgono al 2008, quando Alghero deteneva il record regionale per numero di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. «Negli ultimi dieci anni, secondo l’Aci, il fenomeno sarebbe addirittura raddoppiato», ha svelato ieri Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente che ha chiamato a raduno Provincia, Parco, comitati di borgata, associazioni ambientaliste, Corpo forestale, barracelli e Forestas, per un summit nella sala del Quarter dedicato interamente all’invasione di cinghiali. Dati che non sono però stati confermati dal comandante provinciale della forestale, Giancarlo Muntoni secondo cui i sinistri denunciati alle divise verdi nel 2022 sarebbero appena 15. Poi ci sono da considerare pure le segnalazioni fatte ai carabinieri e ai barracelli. Un fenomeno di cui non si ha piena contezza, insomma, ma che esiste e sta mettendo in grave difficoltà gli automobilisti e gli agricoltori della Nurra.

Mancano i dati

I rappresentanti delle borgate agricole, al di là delle statistiche ufficiali (che mancano), hanno chiesto un piano di contenimento h24, tutti i giorni dell’anno e non solo per qualche mese. «Le aziende perdono reddito, perché oltre a veder distrutti i raccolti – ha spiegato Tiziana Lai del Comitato Zonale Nurra - perdono anche ore di lavoro per sistemare il danno creato da cinghiali, daini e cornacchie». Angelo Sanna del comitato Guardia Grande-Corea ha raccontato che gli agricoltori sono in guerra, «attaccati via terra e via aerea dalla fauna selvatica. Il danno è incalcolabile e se non si troverà una soluzione non si potrà più vivere nelle campagne».

Il sindaco

Il sindaco Mario Conoci conosce il problema. «Ricevo segnalazioni da cittadini algherese anche nei quartieri periferici, nelle aree urbane – ha ammesso – come mai prima d’ora. È un fenomeno in crescita anche se non ritengo ci sia un “caso Alghero”». Il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, ha sottolineato come ci sia l’urgenza di un più attento censimento. «Con la Provincia di Sassari abbiamo messo a punto un piano di contenimento coordinato dalla Forestale. Negli ultimi cinque anni abbiamo catturato circa 1500 capi ma solo nel Parco saranno 5mila cinghiali». Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Sassari, Antonio Zara, ha tenuto a precisare che la caccia di selezione andrebbe fatta tutto l’anno. Gli indennizzi in provincia, solo per l’agricoltura, per il 2022 ammontano a quasi 200 mila euro.