Cina, gli alleati frenano Biden 

CARBIS BAY. Un fronte delle democrazie in competizione planetaria con quello delle autocrazie, Cina in primo piano e Russia sullo sfondo; ma la sfida non va trasformata in un conflitto. Il primo G7 dell’era Biden (e del post pandemia) conclude con quest’immagine la tre giorni in Cornovaglia.

«America is back»

Un messaggio che Biden collega al clima multilaterale ispirato da «un’America che è tornata» dopo i colpi di testa di Trump. Un fronte democratico che - nell’enfasi dell’ospite Boris Johnson sulla «fantastica armonia» tra i sette, nonostante la “guerra delle salsicce” fra Londra e Bruxelles e il botta e risposta velenoso con Parigi sull’Irlanda del Nord - si assume una lista d’impegni nuovi o rinnovati, dal miliardo di vaccini da offrire ai Paesi meno ricchi per chiudere il capitolo Covid entro fine 2022 a una ricostruzione economica «in meglio» e più equa (fino al sostegno alla minimum tax globale del 15% sulle multinazionali); e soprattutto alla battaglia contro i cambiamenti climatici e verso la «rivoluzione industriale green».

Dragone sarcastico

Il messaggio non impressiona Pechino. «I giorni delle decisioni globali dettate da un piccolo gruppo di potenze sono finiti da un pezzo – taglia corto l’ambasciata cinese a Londra – crediamo che i Paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, poveri o ricchi, siano tutti uguali». Se dal summit di Carbis Bay ci si aspettava una linea dura verso il Dragone, le dichiarazioni finali sono ben più articolate. Biden può dirsi «soddisfatto» della fermezza sui diritti umani e dal via libera a un piano d’investimenti alternativo alla Via della Seta, il “Build Back Better World (B3W), e intanto precisa di non volere la guerra con la Cina e di voler ricostruire il dialogo su «aree di interesse comune» pure con Putin, che vedrà mercoledì a Ginevra. Il testo finale è un compromesso che recepisce il concetto - rivendicato da Mario Draghi e Angela Merkel - di una Cina rivale su valori e diritti, concorrente su alcuni dossier commerciali e partner su temi globali come il clima. Il G7, sottolinea Emmanuel Macron, «non è un club ostile alla Cina». Il vertice non ha imboccato «una strada particolarmente dura» verso Pechino, sintetizza Draghi, «dobbiamo cooperare in vista del G20, della lotta ai cambiamenti climatici, della ricostruzione del mondo dopo la pandemia. Ma lo faremo in maniera franca, dicendo qual è la nostra visione del mondo» e quando «non siamo d’accordo».

RIPRODUZIONE RISERVATA