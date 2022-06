Cimitero, scoppia la guerra dei loculi 

Passano gli anni ma le cose non cambiano. «Così l’anno scorso quando mettono a bando le tombe di famiglia, mia madre con tanti sacrifici paga in anticipo più di 11 mila euro e acquista i loculi» per poter sistemare il marito defunto, che si trova ancora nella tomba provvisoria, «e per avere altri spazi per lei e per tutti noi». È passato un altro anno e il padre di Angioni è rimasto dov’era. «La tomba non ci è mai stata messa a disposizione perché ci hanno detto che non è ancora pronta. Però adesso veniamo a sapere che è pronta per mettere altri defunti. Tra l’altro l’anno scorso avevano detto che le tombe sarebbero state consegnate entro novanta giorni e invece è passato tutto questo tempo. Mia madre», aggiunge Angioni, «ha 83 anni, non sta bene e ha fatto tanti sacrifici per poter dare una degna sepoltura a mio padre. Non è giusto che le cose siano andate in questo modo. È un problema che si trascina da anni e che nessuna amministrazione è riuscita a risolvere».

«Quello che abbiamo sentito dire ha dell’assurdo», dice il parente di un defunto, Danilo Angioni 55 anni, «come può il Comune anche solo pensare di mettere i defunti nelle tombe di famiglia che abbiamo regolarmente acquistato?». La storia di Angioni è lunga e travagliata. Anche quando è morto il padre, nel 2018, non c’erano posti disponibili e per questo la salma era stata sistemata provvisoriamente nel loculo destinato ad un’altra persona ancora in vita. «Pagai 1750 euro con la promessa che la sistemazione sarebbe stata provvisoria».

Perché l’amministrazione per trovare spazi ha intenzione non solo di ricorrere ai loculi vuoti acquistati da persone ancora in vita, come peraltro già successo negli anni scorsi, ma utilizzare anche le tombe gentilizie, ovvero quelle di famiglia che erano state messe a bando e già pagate in anticipo, dai cittadini che se l’erano aggiudicate. Una notizia che ha suscitato tante proteste.

Non si ferma l’emergenza spazi al cimitero comunale in via Marconi. Il numero delle salme parcheggiate in camera mortuaria continua a crescere e per trovare un alloggio e dare dignitosa sepoltura a queste, si vanno a creare problemi ad altri.

L’ira dei familiari

Vecchi loculi

Anni fa addirittura, alcuni defunti erano stati sepolti provvisoriamente in loculi vecchissimi della parte monumentale del camposanto e qualcuno si trova ancora li.

L’emergenza è seria. Le bare in attesa nella camera mortuaria sono una realtà che potrebbe diventare tragica e portare alle immagini viste qualche tempo fa a Palermo con decine e decine di loculi in attesa di sepoltura.

Stop all’ampliamento

La questione è nota: il Comune aveva avviato un mini ampliamento nei terreni di via San Francesco, a fianco al cimitero attuale. Ampliamento che era stato approvato e affidato nei mesi scorsi. I lavori avevano preso il via ma poi erano stati bloccati per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, conseguenza della dimenticanza di un funzionario comunale verificata dal dirigente all’Ambiente Giulio Barca in corso d’opera. Lo stesso dirigente aveva quindi fatto interrompere l’intervento in attesa del nulla osta richiesto. In quello spazio dovevano trovare posto due blocchi: subito 228 loculi, poi altri 720 circa. Circa mille in tutto, distribuiti in sei colombari, per un totale di 1 milione di euro circa investiti, che dovrebbero garantire un’autonomia di sepolture per venti mesi. Almeno stando al numero dei decessi in media ogni anno in città, 550 circa in base alla statistica calcolata tenendo conto degli ultimi 5 anni. Ma va da sé che la morte spesso arriva improvvisa e non si può calcolare.

