Cimitero che vai tariffa che trovi 

Caro estinto. E nel cimitero nuovo anche più caro, almeno sotto l’aspetto finanziario. Ad Arbus le tariffe dei loculi nell’area di ampliamento appena realizzata lievitano a 1.010 euro rispetto ai 660 del camposanto storico. «Per stabilire la quota, si è tenuto conto dei costi di costruzione che devono essere pagati dal singolo cittadino», sostiene il vicesindaco Paolo Salis. Su tutte le furie la consigliera del gruppo autonomo Emanuela Paschino: «Non bastava la crisi causata dalla pandemia, ci mancava l’aumento della tomba. Una stangata inaccettabile».

Le tariffe

La giunta di Andrea Concas, con la delibera numero 40 del 30 aprile, ha messo mano alle tariffe cimiteriali rialzando i costi delle concessioni nella zona nuova. Invariato il precedente tariffario del vecchio camposanto, con pochi loculi liberi. Confermati i costi di 2 mila euro a metro quadrato per la costruzione di sepolture private, 326 euro per i bambini, 100 euro una celletta ossario. Le sepolture individuali sono concessi per 40 anni, per 60 nel caso in cui il loculo non sia immediatamente occupato. È ammesso il rinnovo per ulteriori 30 anni, solo una volta e tenendo conto dello stato della sepoltura. Inoltre, la proroga è condizionata al pagamento del valore dell’area, calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza.

L’aumento

L’esecutivo spiega di aver allineato «i prezzi dei loculi alle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato a marzo del 2018», nel punto in cui stabilisce che «nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto dei costi di realizzazione delle opere, di gestione, degli interventi di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le tariffe saranno incrementate ogni anno, in base alla percentuale di rivalutazione Istat». La tomba privata potrà essere utilizzata dai familiari o parenti, a patto che non venga modificata la struttura esteriore del monumento, comunicazione obbligata all’ufficio competente.

Il Comune

«La rimodulazione della tariffa – spiega Salis – non è altro che un calcolo matematico per coprire i costi dell’opera: 165.400 euro diviso 164 loculi. Avremmo dovuto applicare anche i costi di gestione, dell’esproprio dell’area e di manutenzione. Un po’ come la Tari: un servizio che il cittadino paga per intero. Per non appesantire troppo, per quest’anno ci siamo limitati al recupero dei fondi spesi per i lavori eseguiti».

La minoranza

«Ritengo vergognoso – incalza Paschino – il tentativo di scaricare sulle famiglie l’aggravio dei costi che derivano dalla localizzazione del cimitero, fra l’altro in un’area in discesa che sta creando problemi per l’utilizzo della scala che permette ai parenti di portare un fiore al proprio caro. Chi amministra ha il dovere di reperire i soldi da fondi pubblici e non dai cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

2

Mila euro

a metro quadrato per la costruzione di sepolture private

326

Euro

la tariffa per le sepolture dei bambini

100

Euro

una celletta nell’ossario

40

Anni

la durata delle concessioni, che diventano 60 nel caso in cui il loculo non sia immediatamente occupato