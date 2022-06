Cimitero a corto di loculi e spazio 

Nuovi loculi al cimitero di Gonnosfanadiga dove la mancanza di spazi crea preoccupazione poiché sono solo diciassette i posti disponibili. L’amministrazione ha approvato il progetto per la realizzazione di ottanta nuovi loculi che costeranno 145mila e settecento euro che saranno costruiti a breve.

La soluzione

«Non è una soluzione definitiva, costruire ottanta loculi serve solo per dare la certezza che per il prossimo anno non si crei una vera e propria emergenza in cimitero. La soluzione a lungo termine è un’altra – spiega il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris –: nel corso del prossimo anno si dovrà lavorare per l’ampliamento del cimitero poiché ottanta loculi è il numero massimo di spazi che possiamo costruire nell’area attualmente disponibile». Un lavoro, quello dell’ampliamento, per il quale Floris assicura di aver già provato ad avviare l’iter: «Nel bilancio consuntivo dello scorso anno avevo previsto una cifra di 420mila euro per l’ampliamento del cimitero, gli espropri, le modifiche e la costruzione dei loculi, ma l’ex responsabile dell’ufficio tecnico non ha lavorato in questo senso e da quella cifra oggi abbiamo sottratto 145mila e settecento euro per potere costruire gli ottanta loculi di cui abbiamo approvato il progetto», conclude il primo cittadino.

L’opposizione

Dalla minoranza il consigliere Luigi Deias si esprime sulla questione: «Realizzare dei loculi nuovi è necessario e urgente, spero infatti non passi troppo tempo dall’approvazione del progetto alla loro realizzazione. D'altra parte mi sento di dire alla maggioranza di non perdere di vista la questione ampliamento. I tempi burocratici sono lunghi per questo genere di attività e ottanta loculi potrebbero esaurirsi prima che il Comune abbia ottenuto i terreni necessari ad ampliare lo spazio del cimitero e costruire nuovi loculi».