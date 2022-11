Cimiteri e disagi, si corre ai ripari 

Fra spazi disponibili e lavori di manutenzione. Sui cimiteri si concentra l’attenzione di molte amministrazioni comunali, in particolare in queste giornate, oggi la festività dei santi e domani la commemorazione dei defunti. La situazione non sembra creare problemi in alcuni paesi, i cui amministratori hanno preso provvedimenti per evitare problemi.

Gli interventi

«Abbiamo appena approvato il nuovo piano regolatore – commenta il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu – per l’ampliamento del cimitero. Con i prossimi interventi dovrebbe essere garantito lo spazio per i futuri 10 anni, in modo da risolvere la criticità relativa ai posti». Interventi che prevedono la realizzazione di circa duecento nuove tombe, oltre alla copertura della cappella, con la rimozione dell’amianto. A Ollastra, come afferma il primo cittadino, Osvaldo Congiu, si è intervenuti poco prima che scoppiasse il problema. «L’anno scorso – conferma – ci sono state delle criticità, ma abbiamo costruito nuovi loculi, circa 90; il prossimo passo sarà allargare il cimitero per creare ulteriori spazi»

Monitoraggio

A Siamanna il monitoraggio è costante. «Poco tempo fa – afferma il primo cittadino, Franco Vellio Melas – abbiamo avviato interventi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e alla sistemazione degli spazi verdi; a breve partiremo con i lavori alla cappella. A livello di loculi abbiamo ancora lo spazio per un paio di anni». Situazione in evoluzione anche a Palmas Arborea. «Abbiamo alcuni lavori in corso – conferma il sindaco Emanuele Cadoni – che ci daranno la possibilità di avere loculi nuovi e tombe. Nell’immediato non abbiamo particolari problemi e manca solamente un intervento nei servizi igienici». Nel breve termine anche a Baressa non emergono criticità. «Ci sono ancora loculi – commenta il sindaco Mauro Cau – per almeno 3 anni. Stiamo mettendo fondi di bilancio per creare spazi nella parte nuova del cimitero, incrementando il perimetro. In particolare ci stiamo predisponendo per la realizzazione di nuove tombe». Intanto, da poco è terminata la riqualificazione dei servizi igienici e di una stanza a disposizione. A Masullas tutto nella norma. «Non abbiamo particolari problemi – afferma il primo cittadino Ennio Vacca – facciamo una manutenzione costante e riusciamo a reperire sempre finanziamenti che ci permettono di costruire nuovi loculi e tenere tutto in ordine. Teoricamente, per i prossimi 15 anni non dovremmo avere dei problemi di spazio e sulla manutenzione non abbiamo criticità».