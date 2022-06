Ciliegie, sagra da tutto esaurito 

La manifestazione si è chiusa con la consueta consegna del premio la “ciliegia d’oro” a Giandomenico Angius, 65 anni, che ha creduto e portato avanti la tradizione di famiglia, coltivando ed facendo conoscere oltre confine la ciliegia lanuseina. Il primo anno andò alla cooperativa Cerasina e il secondo a Giorgio Micheli, fondatore della sagra delle ciliegie. Grande successo anche per la sfilata dei gruppi folk. Oltre ai padroni di casa, hanno animato le vie del centro in abito tradizionale Cabras, Ittiri, Dorgali e Tertenia, accompagnati dalle launeddas di Tertenia. Con loro il gruppo degli ucraini ospiti a Lanusei, con i loro abiti tradizionali.

Alla buona riuscita dell’evento, un’accurata macchina organizzativa curata dalla Pro Loco con la collaborazione dei cantinieri che, ognuno a suo modo, ha offerto uno spaccato di tradizione culinaria ed enologica lanuseina e ogliastrina, i produttori di ciliegie e di altre prelibatezze, le realtà del territorio che si sono messe in gioco per rendere tutto memorabile. Uno dei fili conduttori di questa edizione è stato il coinvolgimento di speciali realtà del territorio, così da dar loro visibilità dopo due anni di stop, e offrire un pacchetto di eventi il più diversificato possibile, che potesse venire incontro a tutti i gusti: mostre d’arte e di fotografia, concerti della Scuola civica di musica per l’Ogliastra, l’esibizione serale di Luca Muggianu, gli artigiani, gli hobbisti, antichi saperi, i laboratori per grandi e piccoli, balli, ma soprattutto buon cibo e buon vino, in un mix tra tradizione e contemporaneità. Una mobilitazione messa in moto per omaggiare sua maestà la ciliegia, che quest’anno può vantare un’annata eccezionale, per qualità e quantità.

Grande successo della trentasettesima edizione della Fiera delle ciliegie. Si è chiusa ieri a Lanusei una tre giorni ricca di eventi che ha visto il centro storico ospitare fiumi di visitatori provenienti da tutta l’Isola e tanti turisti, attirati da una delle eccellenze agroalimentari del territorio. Tra cantine e forni, percorsi enogastronomici, musica, arte e tradizione, la Fiera ha registrato il tutto esaurito, promuovendo il prodotto e il territorio.

Il successo

Alla buona riuscita dell’evento, un’accurata macchina organizzativa curata dalla Pro Loco con la collaborazione dei cantinieri che, ognuno a suo modo, ha offerto uno spaccato di tradizione culinaria ed enologica lanuseina e ogliastrina, i produttori di ciliegie e di altre prelibatezze, le realtà del territorio che si sono messe in gioco per rendere tutto memorabile. Uno dei fili conduttori di questa edizione è stato il coinvolgimento di speciali realtà del territorio, così da dar loro visibilità dopo due anni di stop, e offrire un pacchetto di eventi il più diversificato possibile, che potesse venire incontro a tutti i gusti: mostre d’arte e di fotografia, concerti della Scuola civica di musica per l’Ogliastra, l’esibizione serale di Luca Muggianu, gli artigiani, gli hobbisti, antichi saperi, i laboratori per grandi e piccoli, balli, ma soprattutto buon cibo e buon vino, in un mix tra tradizione e contemporaneità. Una mobilitazione messa in moto per omaggiare sua maestà la ciliegia, che quest’anno può vantare un’annata eccezionale, per qualità e quantità.

I premi

La manifestazione si è chiusa con la consueta consegna del premio la “ciliegia d’oro” a Giandomenico Angius, 65 anni, che ha creduto e portato avanti la tradizione di famiglia, coltivando ed facendo conoscere oltre confine la ciliegia lanuseina. Il primo anno andò alla cooperativa Cerasina e il secondo a Giorgio Micheli, fondatore della sagra delle ciliegie. Grande successo anche per la sfilata dei gruppi folk. Oltre ai padroni di casa, hanno animato le vie del centro in abito tradizionale Cabras, Ittiri, Dorgali e Tertenia, accompagnati dalle launeddas di Tertenia. Con loro il gruppo degli ucraini ospiti a Lanusei, con i loro abiti tradizionali.

Gli organizzatori

La presidente della Pro Loco, Maria Antonietta De Cannas, è soddisfatta del risultato: «Il bilancio dell’edizione è positivo. È stata una bella festa e con tante presenze (per i numeri precisi bisognerà attendere ndr), è un evento che sta crescendo parecchio e si sta facendo un nome in tutta la regione e tra i turisti. Le novità di quest’anno hanno avuto successo, il paese era pieno, vivo e i visitatori erano molto contenti. I gruppi folk hanno girato e conosciuto il paese e la nostra realtà ed è anche questa una soddisfazione. È una festa anche per i cantinieri, che hanno creato un bel movimento, buona parte sono giovani, fanno gruppo, e la Fiera diventa un momento di aggregazione anche per i ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata