Cig per Air Italy, c’è la proroga 

In extremis ma alla fine è arrivata la soluzione per congelare i 1400 licenziamenti. Nel Decreto Sostegni, in vigore, c’è la proroga della cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy. «Come avevamo chiesto e si era impegnato a fare il ministro del Lavoro», sottolinea la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura ricordando che la sfida per il salvataggio «è a tutti gli effetti nazionale».

Passo avanti

«È uno strumento eccezionale che dà fiato fino a dicembre a centinaia di famiglie, ma da subito bisogna aprire un tavolo di crisi che metta insieme tutte le vertenze aperte del settore aereo», rilancia Mura. Su questo fronte il deputato di M5S Nardo Marino, pur sottolineando l’importanza della cigs concessa a Air Italy («passo atteso e importante per fornire sostegno ai lavoratori e famiglie»), ribadisce che «bisogna accelerare per costruire un progetto solido ed evitare che le professionalità presenti nella compagnia vadano perdute. Le situazioni di crisi che hanno colpito Air Italy e Alitalia confermano l'estrema necessità di riscrivere le regole del trasporto aereo in Italia», ha detto ieri in commissione.

Lo sciopero

E questa è la stessa preoccupazione dei sindacati. Anche perché non c’è solo da fare i conti con la vertenza dell’ex Meridiana. Il panorama è tutt’altro che roseo per il settore, tra quelli più colpiti dalla pandemia. Una crisi che il 18 giugno sfocerà in uno sciopero generale di 4 ore per tutto il personale del trasporto aereo, già proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl, in particolare in difesa di Alitalia e Air Italy ma anche di tutte le compagnie straniere con base e addetti in Italia.

Voli sardi

In particolare in Sardegna la carenza di voli continua a essere un grosso problema. «Ora che è possibile nuovamente viaggiare, Alitalia torni a programmare più voli da e per la Sardegna, considerato che sta diventando impossibile prenotare e trovare dei posti», avverte Salvatore Deidda, deputato di FdI. «Chi trova più disagio sono i viaggiatori che non possono fare programmi a lunga scadenza. Perciò domanderò al Governo, con un’interrogazione, come intenda aiutare la Sardegna per i dovuti controlli, evitando quanto accaduto l'estate scorsa».

RIPRODUZIONE RISERVATA