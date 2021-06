Cielo nero a Sarroch Ora la Procura vuol vederci chiaro  

Finisce sotto la lente d’ingrandimento della Procura la cospicua fumata di martedì che si è sollevata dalle due torce della raffineria: con tutta probabilità l’episodio andrà ad arricchire il già congruo faldone dell’inchiesta penale aperta sulla Saras. Intanto ieri, dopo la grande nube nera rimasta sospesa per quasi due ore sul centro abitato, il cielo sopra Sarroch è tornato di nuovo limpido.

La protesta

Cittadini e associazioni ambientali però si chiedono quante altre volte dovranno assistere alle copiose fumate nere provenienti dalle due torce della raffineria della Saras, che riversano in atmosfera ogni tipo di sostanza inquinante. Tecnicamente quello che è accaduto martedì tra le 12,30 e le 14 non può neppure chiamarsi guasto, perché gli impianti sono andati contemporaneamente tutti in blocco a causa dell’improvvisa mancanza di energia elettrica. Una situazione di emergenza che comporta l’immediato dirottamento in torcia del prodotto che in quel momento veniva lavorato da ciascuna unità operativa, un sistema di sicurezza efficace che però va a discapito dell’ambiente e di chi vive all’ombra delle ciminiere.

L’esposto

Ieri intanto, dopo l’esposto presentato al Comando forestale e di vigilanza ambientale, l’associazione Sardegna Pulita e Donne Ambiente Sardegna, hanno costituito un pool di avvocati per chiedere conto all’azienda dei Moratti delle emissioni inquinanti diffuse in atmosfera e per vigilare sull’operato degli enti preposti ai vari controlli. In paese, dove ormai i cittadini sono abituati alla vista dei pennacchi neri che fuoriescono dalle due fiaccole, in molti giurano di non aver mai assistito a una fumata dell’entità di due giorni fa.

«Sinceramente come quella di martedì non ne avevo mai viste prima – dice Carmelo Mura, pescatore e presidente dell’associazione "Salva il mare”- , il fenomeno di solito dura al massimo per qualche decina di minuti, ma mai per quasi due ore. Comprendiamo che il problema sia legato a un’improvvisa mancanza di energia elettrica, ma è giunto il momento che l’azienda pensi a trovare una soluzione per evitare ogni volta di riversare in atmosfera una incredibile quantità di sostanze inquinanti».

Le reazioni

Vincenzo Tiana di Legambiente, ricorda l’incontro avuto la scorsa estate con i vertici della Saras proprio in seguito ad alcuni giorni caratterizzati dalla cospicua fumosità delle torce: «Quanto è accaduto è preoccupante e bene ha fatto il sindaco di Sarroch a dire basta a questi episodi che continuano a ripetersi troppo spesso. La Saras ha il dovere di mettere in campo tutte le tecnologie necessarie per impedire che ogni blackout del sistema elettrico provochi quelle emissioni». Fabio Cois, imprenditore agricolo, sottolinea il danno d’immagine che il comparto subisce ogni volta che si verificano episodi simili: «Sarroch non è tutta inquinata, ci sono zone lontane dalla raffineria in cui, grazie a uno speciale microclima, si coltivano prodotti d’eccellenza, ma basta una fumata nera per vanificare il nostro lavoro e spaventare i consumatori».

