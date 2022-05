Ciclopedalata, sit-in e polemiche 

«Stiamo parlando di tratti stradali di elevata pericolosità dove viene negata la sicurezza delle persone - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis durante la sosta in bici - Abbiamo i soldi da due anni, abbiamo i progetti pronti che però sono stati rimandati indietro per un blocco normativo inaccettabile. Tutto questo è assurdo. Non realizzare un qualcosa a 300 metri dalle zone umide per Cabras significa non poter fare veramente nulla. Questa norma è priva di una logica razionale. Bisogna intervenire». Ecco perché il Comune chiede alla Regione di modificare la norma. «Bisogna fare in modo che progetti come il nostro possano essere approvati - conclude Abis - È urgente che si trovino soluzioni alternative».

Domenica circa trecento cittadini hanno sostenuto la protesta simbolica promossa dal Comune per chiedere alla Regione di ripensarci. Una sosta studiata appositamente durante la tradizionale ciclopedalata del Sinis che si è svolta dopo due anni di pausa a causa della pandemia. Un grido d’aiuto da parte di un’intera comunità. Tantissimi partecipanti tra adulti e bambini il primo maggio si sono fermati con le loro bici per chiedere alla Giunta regionale di rivedere il progetto per il quale la stessa due anni fa ha finanziato 4 milioni di euro. Un intervento programmato per lo sviluppo della viabilità sostenibile che coinvolge Cabras, Torregrande e il Sinis, importante in una logica di turismo territoriale allargato.

Tutti fermi con le braccia alzate. Esattamente nel punto dove dovrebbero passare due piste ciclabili, una da Cabras verso Torregrande e l’altra invece verso San Giovanni di Sinis. Un importante progetto tanto atteso dai residenti della zona ma anche dai turisti, che però alcuni mesi fa la Regione ha bocciato con un no deciso. Gli interventi non sono compatibili con le norme di protezione e di tutela delle aree umide, perché inducono una trasformazione urbanistica e edilizia a distanze inferiori ai 300 metri. Così c’è scritto nella relazione che la Regione ha inviato tempo fa agli uffici comunali. Tutto questo nonostante i soldi siano già nelle casse del Comune.

Il sit-in

Sicurezza

Il dissenso

Ma non tutti hanno gradito la protesta. La consigliera di maggioranza Maria Carla Sanna, da tempo presente in Consiglio con un gruppo autonomo, commenta: «Abbiamo assistito alla strumentalizzazione della gioventù per fini politici, di critica alle leggi e istituzioni regionali. Le manifestazioni di dissenso, critica o sensibilizzazione che ovviamente sono legittime devono essere organizzate appositamente, non in questo modo. La ciclopedalata del primo maggio doveva restare, come sempre è stata, una giornata di festa, libera da altri significati».

