Ciclista travolto e ucciso sulla 130 

Ancora un incidente mortale, ancora un ciclista travolto e ucciso. Una nuova vittima sulla Statale 130, questa volta nel territorio di Decimomannu. L’uomo, un 73enne residente in paese – ieri a tarda notte non erano ancora ancora stato diffuso il suo nome -, è stato investito da un’automobile all’altezza di via San Sperate intorno alle 20.30.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il ciclista è stato soccorso dai medici di un’autoambulanza del 118 che si sono sincerati delle sue condizioni per poi accompagnarlo al Brotzu, dove è morto un’ora dopo.

I rilievi

Nel frattempo ieri sono intervenuti sul luogo i carabinieri di Iglesias e della stazione di Uta che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente sentendo anche l’automobilista coinvolto. Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava attraversando la Statale 130, ma la scarsa visibilità lo avrebbe reso difficile da vedere. A quell’ora il sole era già basso sull’orizzonte e non è escluso che questo dettaglio possa aver contribuito a causare l’incidente. L’impatto è stato molto violento. Il 73enne, è stato sbalzato dal sellino ed è caduto sull’asfalto.

Quello di ieri sera non è il primo incidente che ha visto coinvolti ciclisti e automobilisti lungo l’Iglesiente all’altezza di Decimomannu.

I precedenti

A maggio era stato travolto e ucciso Gemiliano Montis: il trentanovenne di Assemini stava pedalando lungo la Statale 130, in direzione Cagliari, quando all’improvviso era stato investito da un tir. Il giovane era morto sul colpo.

Undici anni fa invece, al chilometro 13 davanti all’azienda avicola, era morto il pensionato Guerino Marras, 82 anni, originario di Giba ma residente a Assemini. Un trentacinquenne di Decimomannu a bordo della sua Focus diretta verso Cagliari lo aveva appena visto spuntare sulla strada all’improvviso e non era riuscito a evitare lo scontro.Qualche anno prima, nello stesso tratto di strada, un’altra tragedia. L’incidente era costato la vita Silvio Collu, noto Fifo, 63 anni, commerciante ed ex amministratore comunale, investito mentre in bicicletta faceva rientro dal consueto giretto che ogni giorno faceva per tenersi in forma. A travolgerlo, la Lancia Delta condotta da un giovane medico.

