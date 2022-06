Ciccolini rieletto per la quarta volta 

Festeggiamenti a oltranza, facce distese. La mente del primo cittadino, che è anche segretario provinciale del Pd di Nuoro, però, vola già alle prossime tappe del nuovo cammino amministrativo. Le idee sono chiare, così come le priorità per risollevare un paese gravemente danneggiato dalle alluvioni del 2013 e del 2020. «La messa in sicurezza del centro abitato è il nostro punto numero uno», spiega, «quindi indirizzeremo le nostre attenzioni sulla crescita nel settore turistico, nell’implementazione dell’offerta che ha subito una brusca frenata nei due anni di pandemia. Pensiamo a un rafforzamento della rete viaria nell’agro, per sostenere le aziende, e a un rilancio del centro storico che è particolarmente in sofferenza. Poi, non mancheranno delle proposte innovative legate al mondo dell’istruzione».

Un traguardo quasi impossibile da ipotizzare, forse, anche per un uomo che ha sempre vissuto la politica come una sorta di missione. Sì, per Ciccolini l’impegno civico è una ragione di vita, concetto ribadito a più riprese e a quanto pare capace di “stregare” un’altra volta la sua gente. Adesso, dopo 15 anni dal suo primo mandato, i bittesi gli danno una nuova opportunità. «Sono profondamente grato alla mia comunità che mi ha chiesto di guidarla, che mi dà questa occasione - puntualizza il sindaco di Bitti -. Lo ha fatto con un risultato netto che non lascia dubbi. Oltretutto, dopo una campagna elettorale complessa e molto incentrata sulla mia persona».

La passeggiata nervosa del primo pomeriggio è stata soppiantata da una gioia irrefrenabile, in serata. La tensione in un attimo è svanita, le polemiche che hanno caratterizzato una campagna elettorale senza esclusione di colpi hanno lasciato spazio alla gratificazione per un quarto mandato che sa di record (così come l’affluenza al 74 per cento). Giuseppe Ciccolini, 42 anni, guiderà ancora la sua Bitti. Con circa 200 voti di scarto ha sconfitto l’ingegnere, e dipendente della Asl di Nuoro, Valerio Carzedda. «Sono davvero molto orgoglioso per aver conseguito questo risultato storico», dice il neo sindaco, «nessuno ha mai avuto l’opportunità di guidare il paese per così tanto tempo. Penseremo subito alle emergenze, senza dimenticare quella voglia di ripartire della nostra comunità».

Quarto mandato

Priorità

Faro turistico

Da una parte i siti archeologici come Romanzesu, attrattori consolidati e perle indiscusse di un territorio zeppo di potenzialità; dall’altra, poi, le intuizioni accolte in un primo momento con scetticismo, come il parco Bittirex o la mostra multimediale su Van Gogh, ma in grado di regalare risultati significativi. Dice il sindaco: «Sono certo che Bitti diventerà uno dei luoghi più visitati del centro dell’Isola. Ora, per l’auspicato salto di qualità, dobbiamo fare in modo che la permanenza nel nostro territorio diventi più lunga. Mi riferisco al potenziamento del turismo interno nella sua interezza, e soprattutto a quel parco di Tepilora che ha tutto per completare l’offerta che ci apprestiamo a implementare».

Il più votato

Nella lista che ha sostenuto Ciccolini, “Bitzi in caminu”, c’è un nome che svetta. Giuseppe Pala, per tutti Peppe, è stato il più votato, quel candidato capace di ottenere il maggior numero di preferenze in una tornata elettorale mai così sentita e partecipata. Ecco perché, mentre intorno regna la festa, le sue lacrime di gioia catturano l’attenzione, non lasciano indifferenti. «Negli ultimi giorni c’è stato un pizzico di nervosismo, ma eravamo certi di una cosa: il buon lavoro svolto paga sempre», confessa a caldo, mentre risponde alle domande di Bustianu Cumpostu. Pala prosegue: «Da parte mia posso dire di aver conseguito un risultato straordinario che mi ripaga del grande lavoro, delle tante preoccupazioni e dell’impegno profuso con tutta la squadra che c’era nell’amministrazione. Bitti ci ha chiesto di esserci, noi siamo pronti. Ci attendono senza dubbio cinque anni molto impegnativi».

