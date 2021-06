Cibo, stand e sorrisi  Ripartono le fiere: «Torniamo a vivere» 

Poco prima delle 18 hanno aperto i loro stand dopo un anno e mezzo di stop forzato causa Covid. In piazza Giovanni ieri l'atmosfera era quella della voglia di tornare a vivere dopo tanti sacrifici. E la ripartenza delle sagre e delle fiere per molti espositori avviene proprio a Cagliari, con la sesta edizione della Festa del Gusto, evento gastronomico itinerante organizzato da Invitas con il patrocinio del Comune, che si svolgerà anche oggi e domani dalle 10 a mezzanotte.

La piazza ha cominciato a riempirsi già dal primo pomeriggio. Venti gli addetti dello staff tra cui personale della sicurezza per garantire il rispetto delle norme anti Covid e prevenire gli assembramenti. Sono 65 gli espositori presenti, ognuno con le sue specialità culinarie: dal cannolo siciliano al panzerotto pugliese, dalla focaccia genovese al maialetto sardo e le birre artigianali del Beer Bus di Bologna. E tanto cibo internazionale, dall'asado, carne tipica argentina, alle specialità americane fino ai cocktail cubani. Ci sono anche tre stand di artigianato.

«Una gioia immensa venire in piazza e vedere di nuovo una fiera», dice Paolo Secci, un signore che dice di aver atteso impaziente la ripresa di questi eventi. Per Marta Collu, «è bello poter gustare le specialità di ogni parte d'Italia all'aperto. Finalmente si torna a vivere». Mauro Mancino viene da Andria e ha uno stand di cucina tipica pugliese e come tanti altri è rimasto fermo per oltre un anno: «Per me è la prima fiera dopo tanto tempo. Speriamo che sia un fine settimana di tanto lavoro». Filippo Accetta non nasconde l'emozione, mentre prepara le arancine palermitane: «Non mi sembra ancora vero. Partecipo alla Festa del gusto in Sardegna dalla prima edizione, ma questa è davvero speciale».

Soddisfatti gli organizzatori: «Fa piacere vedere gli standisti tornare a lavorare e la gente contenta di godersi una bella serata in compagnia del buon cibo», dice Alessia Littarru, presidente di Invitas. Le fa eco Ivan Scarpa, presidente di Afi, Associazione fiere italiane: «Il settore è uno di quelli più colpiti dalle restrizioni. Speriamo di esserci lasciati alle spalle quel brutto periodo». Alla giornata inaugurale presente anche l'assessore delle Attività produttive Alessandro Sorgia: «Era incomprensibile che le sagre e le fiere, che si svolgono all'aperto, fossero costrette a stare ferme. Vedere tanti cittadini felici per quest'evento è molto importante». Il tour poi proseguirà con altre tappe nell'isola.

