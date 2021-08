Ciao, mamma: lascio tutto Vado a fare sup pilates in Sardegna 

Dalle nebbie del nord al caldo sole della Caletta di Siniscola, Elena Bertolini ha scelto il luogo ideale per vivere e lavorare. Di Monza, grande sportiva con un passato nella ginnastica artistica, cintura nera di Judo, preparatrice sportiva, personal trainer, specializzata in Romana’s Pilates, Elena ogni giorno si dedica alla sua attività professionale direttamente nelle acque della Caletta con lezioni di pilates sui sup.

«Mi sono formata tra gli Stati Uniti e Barcellona. A New York mi sono specializzata in Master Pilates curativo, ho studiato e lavorato in stretto contatto con la fondatrice della scuola, Romana, ultima allieva diretta di Jospeh Pilates, è stata anche la prima ballerina dell’American Ballet, purtroppo è scomparsa 8 anni fa», racconta. L’amore per la Sardegna appena ultimati gli studi: “Tramite il personal trainer della celebre conduttrice tv Opfrah Winfrey, sono entrata in contatto con la società che prendeva in affitto le palestre delle Starwood, dal Cala Di Volpe al Romazzino al Centro Tennis. Ho portato un mio target che univa il Romana’s Pilates, allo yoga e altre discipline come appunto il sup dal 2008 fino al 2018. Poi ho aperto 3 studi di pilates a Monza dove ho instaurato diverse collaborazioni con medici e osteopati”.

La pandemia

Con l'arrivo del Covid il buio, la chiusura degli studi, lo smart working. Poi un’idea affascinante: «Attirata dal kite surf, disciplina che amo praticare, sono arrivata a La Caletta attraverso una mia amica che abita qui e non me ne sono mai più andata. Mi sono innamorata del posto, ho deciso di viverci e di trasferire tutta la mia attività». E così, i turisti e i fortunati abitanti di Siniscola e dintorni non si perdono le lezioni di Elena che anche attraverso la Gazzetta dello Sport ha dispensato consigli utili sugli esercizi di pilates propedeutici alla pratica del Kite.

Specialità

La sua specialità resta il sup pilates: «Lo facevo già al Cala di Volpe», spiega. «In sup si può lavorare su tutto, dall’equilibrio alla stabilità, si può praticare con l'appoggio della schiena. Ancoriamo le tavole per renderle statiche, le posizioniamo a basse profondità, alla Caletta si può camminare per decine di metri con l'acqua ad altezza ombelico». I vantaggi sono tanti «Smuove la circolazione sanguigna, rafforza e mobilizza la colonna vertebrale, dà coordinazione, aiuta a una vita funzionale per lo sport ma anche per tutti i giorni, senza sovraccarico sulle articolazioni. E poi vuoi mettere un allenamento in piena sintonia con lo spettacolo che si offre agli occhi? Di mattina col mare calmo e vista mozzafiato, la sera di fronte a tramonti meravigliosi».

Uno sport per tutti

Dagli adolescenti ai 50/60enni, possono praticarlo tutti senza distinzione: «Quando il mare è mosso – prosegue Elena - ci spostiamo sulla terra ferma e ne approfitto per far sviluppare la pratica di alcuni esercizi, così quando si ritorna in acqua si ha già acquisito una percezione diversa o magari inserisco quelli che in acqua non si possono fare per via dell’equilibrio».

