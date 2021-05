Ciak, si gira! Deledda in scena 

La figura e l’opera di Grazia Deledda possono essere considerate una sorta di filo rosso che accompagna la produzione audiovisiva di finzione legata alla Sardegna per quasi un intero secolo. Le opere esplicitamente ispirate a Deledda o tratte dai suoi scritti sono in realtà una quindicina, ma, come nota Gianni Olla nei suoi studi sull’opera audiovisiva legata alla scrittrice nuorese, l’immaginario ispirato dalla produzione letteraria deleddiana ha intriso buona parte dei film di finzione ambientati nell’isola nel Novecento.

Il primo passo

L’interesse della settima arte per l’opera della scrittrice coincide con le atmosfere della grande guerra quando Eleonora Duse si appassiona a “Cenere” appena pubblicato. La diva del teatro, ambita dal cinema ma considerata irraggiungibile, trova nel romanzo tutti gli ingredienti per appassionarsi. Esso, infatti, le appare un bel libro pieno di pietà, fatto di azione, di sogno e senza crudeltà sensuale ed è così che la proposta della casa di produzione Ambrosio viene accolta. La regia è affidata al giovane Febo Mari, ma Duse non lascia certo che sia il regista a guidarla. Ben prima di arrivare sul set, infatti, si immedesima nel progetto entusiasmandosi per gli allestimenti e le scenografie, preoccupandosi dei costumi e delle location tanto da avere un ruolo che va ben oltre quello normalmente svolto da una semplice attrice. Così si documenta, discute con chi conosce l’isola, ha scambi epistolari con la stessa Grazia Deledda. L’entusiasmo è alle stelle, ma la paura della guerra la scoraggia a viaggiare e la produzione è costretta a ricostruire i set nella penisola. Il film “Cenere” esce nelle sale nel 1916 in piena guerra e l’impatto col pubblico è segnato negativamente dagli eventi storici.

Tredici anni dopo

Tredici anni dopo “Cenere”, nel 1929, esce nelle sale “La Grazia” che il regista e sceneggiatore Aldo De Benedetti trae dalla novella “Di notte”. In questo arco di tempo il cinema si è evoluto e la pellicola esprime una maturità narrativa che il primo film ancora non possedeva. Fra i punti di forza dell’opera anche gli aspetti figurativi che traggono ispirazione sia da un precedente allestimento operistico della medesima novella, illustrata dai bozzetti di Giuseppe Biasi, sia dall’iconografia modernista, a tratti liberty e a tratti espressionista, che si interseca, in un melange affatto particolare, con i segni di una sardità più immaginaria che reale. Anche questo lavoro compone l’ambiente sardo utilizzando elementi artificiali e ricostruendo i luoghi ad hoc, in studio o in esterni.

In mezzo

Fra “Cenere” e “La grazia” si trova “Cainà”, un film di Gennaro Righelli del 1921 interamente girato nel nord Sardegna, che pur non tratto da un testo della scrittrice attinge, come tanti altri, all’immaginario di Deledda per quanto riguarda il carattere di fondo delle vicende segnate da passioni irrequiete su cui incombe irrimediabilmente un destino avverso.

Dopo la guerra

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la scrittrice premio Nobel continua a interessare l’industria cinematografica che le dedica ben quattro pellicole nell’arco di otto anni. Il calligrafico “Le vie del peccato”, di Giorgio Pastina, 1946, dalla novella “Dramma”, volge l’ambientazione nel continente mantenendo della scrittrice solo il soggetto e il carattere di fondo. Mentre “L’edera” (“Delitto per amore”) di Augusto Genina, 1950, dal romanzo omonimo, porta il set nell’isola realizzando per la prima volta una Deledda in terra sarda. Augusto Genina è autore conosciuto e affermato e la sua autorevolezza dà spessore alla storia portata sullo schermo con notevoli adattamenti non sempre apprezzati dai puristi. “Amore rosso”, di Aldo Vergano, 1952, tratto da “Marianna Sirca”, è invece un film minore anch’esso girato in Sardegna.

L’importante stagione cinematografica si conclude con “Proibito”, di Mario Monicelli, 1954, tratto da “La madre”, il romanzo che negli anni successivi ritornerà più volte sullo schermo in versioni molto diverse anche qualitativamente. Un’ultima ambientata a Roma nel 2013. La storia dell’amore impossibile fra il sacerdote e Agnese nello sfondo di una faida sanguinaria prende la forma di una sorta di western classico e coinvolge un cast di grande livello con attori come Amedeo Nazzari, Mel Ferrer, Lea Massari. Opera controversa e non fortunata, svalutata dallo stesso regista, “Proibito” appare oggi una delle trasposizioni deleddiane che ha retto meglio il peso del tempo.

Sul piccolo schermo

Negli anni successivi i drammi deleddiani si adeguano al nuovo mezzo di comunicazione e vengono adattati dalla Rai in sceneggiati televisivi. Fra il 1958 e il 1981 sul piccolo schermo vengono trasmessi “Canne al vento” di Mario Landi, 1958, in quattro puntate, “Marianna Sirca” di Guglielmo Morandi, 1965, in tre puntate, “L’edera”, di Giuseppe Fina, 1974, in tre puntate e infine “Il cinghialetto” di Claudio Gatto, 1981, in una puntata.

L’interesse del cinema non si è comunque concluso con queste esperienze e ancora fra gli anni Ottanta e oggi la produzione prosegue sia con film esplicitamente tratti dai testi deleddiani, sia con altri orientati alla sua persona, come è il caso di “Con amore, Fabia/In Liebe, Fabia”, 1993, la produzione italo-tedesca di Maria Teresa Camoglio in cui la regista e sceneggiatrice, ispirandosi alla vita di Grazia Deledda e al volume autobiografico “Cosima”, racconta una storia di maturazione umana ambientata nel presente.

(Università di Cagliari)

RIPRODUZIONE RISERVATA