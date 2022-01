«Ci tengono lontani da nostra madre»  

«Combattiamo con il Covid da due anni e ancora non si è trovato il modo per far sì che una persona anziana che ha bisogno del sostegno della famiglia durante un ricovero non resti sola per per giorni in un letto di ospedale dopo aver patito per ore l’attesa per una visita al Pronto soccorso».

La protesta

Non ce l’ha con i medici, gli infermieri e il personale sanitario che in questi mesi sono costretti a un super lavoro dovuto alla carenza di personale ma Mauro Mereu, cinquantenne di Carbonia, ha deciso di farsi portavoce di un problema che durante il primo lockdown veniva accettato a malincuore da tutti ma che ora appare intollerabile: «Non è ammissibile che in due anni una famiglia si senta abbandonata come sta accadendo alla mia in queste ore – spiega – mia mamma ha 90 anni e abbiamo dovuto portarla al Sirai per un’occlusione intestinale. Prima di poter accedere al Pronto soccorso è rimasta due ore al freddo in ambulanza perchè le norme anti Covid, così ci hanno detto, non permettono di usare il condizionatore. Non mi sono spostato dal parcheggio per starle accanto il più possibile in modo da rassicurarla in ogni momento. Sono vaccinato con le tre dosi e, capendo le esigenze dell’ospedale ho fatto anche il tampone per essere certo di non creare problemi».

Separati

L’obiettivo era quello di starle accanto per tutto il tempo del ricovero: «Invece, quando l’ambulanza ha varcato la porta del Pronto soccorso, mi hanno tenuto fuori. Un incubo che avevo già vissuto in passato, quando siamo rimasti per giorni senza avere notizie di mia madre e quando è rientrata a casa aveva il corpo pieno di piaghe perché da sola non è in grado di gestirsi e il poco personale, per quando faccia i salti mortali, non può star dietro a tutti in maniera ottimale». Anche questa volta, per ore, la famiglia è rimasta senza notizie: «Soltanto nel pomeriggio abbiamo saputo che l’avevano ricoverata in Chirurgia – continua – ma il divieto di ingresso non è stato revocato. Mia madre non è in grado di mangiare e lavarsi da sola, non sa spiegare quali terapie segue, a casa la seguiamo in tutto e per tutto: possibile che in tutti questi mesi non abbiano studiato un sistema per l’accesso dei parenti in sicurezza? Saremmo disposti anche a comprare i dispositivi di protezione che usa il personale sanitario ma non abbiamo un interlocutore con cui rapportarci. E intanto mia mamma è sola e certamente si sentirà abbandonata. Tutto questo è profondamente ingiusto e incivile».