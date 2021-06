«Ci sono prenotazioni, finalmente» 

I segnali di ripartenza ci sono. L’ingresso nella zona bianca e l’avvicinarsi dell’estate comportano hanno fatto accendere i motori del settore turistico regionale, fermo sino a una settimana fa. Le prenotazioni arrivano, per luglio e agosto si viaggia sul tutto esaurito.

Intanto scatta la “concorrenza” davvero agguerrita di altre Regioni e Paesi europei. Esempio: la Regione Sicilia ad esempio paga la terza notte ai turisti, che hanno ingressi gratis ai musei e pure «un’escursione alpina o un’immersione in mare»; la Regione Liguria regala la seconda notte a chi sceglie Genova e offre un pass per il trasporto pubblico gratuito. E poi Puglia, Toscana, Bologna, Marche, Parma, Piemonte, Lazio, Croazia, San Marino e Malta: ovunque offerte acchiappa-turisti.

Ancora, «quest’anno tutte le prenotazioni sono cancellabili al 100%, cosa mai successa. Per cui sino alla fine non si sa se il turista occuperà o meno una stanza d’albergo», precisa Nicola Palomba, responsabile del settore turismo di Confindustria.

I numeri del settore

«In Sardegna, a fine 2020, il comparto preso in analisi conta 13.789 imprese attive e 56.573 addetti. Il peso del settore, rispetto al tessuto imprenditoriale nel suo complesso, è del 9,6%. Un contributo superiore alla media nazionale, pari al 8,1%, che posiziona la Sardegna al quarto posto tra le regioni. Negli ultimi 5 anni, nell’Isola, il settore ha mostrato una crescita costante delle imprese attive che non si è fermata neanche nell’ultimo anno caratterizzato dalla pandemia», si legge nel focus sul turismo curato dall’assessorato all’Industria e pubblicato pochi giorni fa. Nello studio viene anche sottolineato però che «Gli operatori del mondo dell’accoglienza, rispetto all’anno precedente perdono un occupato su cinque. Tour operator e agenzie di viaggio, nel 2020, hanno dovuto rinunciare a più di un terzo della propria base occupazionale». Nel settore “alloggio” sono impegnate 1.731 imprese (+9,6%) e 8.982 addetti (-22%).

Infine gli analisti dell’assessorato regionale all’Industria tracciano un quadro, questo sì a tinte fosche, per quanto riguarda arrivi e presenze del 2020. «I dati dell’Osservatorio del Turismo della Regione indicano, come prevedibile, un pesante crollo degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive. Nel 2020, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri hanno alloggiato circa 1,6 milioni di turisti per un totale di 6,9 milioni di notti. Il confronto con il 2019 è drammatico: si perdono circa 2 milioni di arrivi e quasi 9 milioni di pernottamenti».

La sveglia

«Sì, il mercato finalmente si è risvegliato e arrivano i primi segnali di incoraggiamento ma non possiamo cullarci – sottolinea Nicola Palomba – Ormai quello che abbiamo perso non si può più recuperare ma adesso è arrivato il momento per cui si deve spingere la Sardegna come destinazione turistica. Abbiamo chiesto questo alla Regione già qualche mese fa, attendiamo risposte concrete. Parliamoci chiaro, il mercato è ripartito ma il freno è tirato: le prenotazioni negli alberghi ci sono dal 10 luglio in giù».

Sul tavolo resta il problema, annoso, dei trasporti. «Siamo molto preoccupati perché al momento mancano voli. Ovviamente ci auguriamo che ci sia una forte impennata di prenotazioni ma l’ultima cosa che vogliamo e che alla fine i turisti non arrivino in Sardegna per mancanza di tratte o che accada quello visto nell’agosto 2020 quando le compagnie cancellavano voli», conclude Palomba.

Agenzie di viaggio

Sardi che partono e turisti che arrivano: anche il mondo delle agenzie di viaggio si sta rimettendo in moto. «La zona bianca sta dando segnali di ripresa anche per noi – sottolinea il presidente di Assoviaggi Sardegna, Riccardo Cappai – Per quanto ci riguarda ad esempio i sardi in questo momento preferiscono viaggiare più sicuri e stanno prediligendo le crociere. Sugli arrivi stiamo registrando un certo dinamismo; da quel che so i turisti al momento sembrano preferire alloggi “alternativi” ai villaggi turistici o alle strutture alberghiere ma è ancora presto e poi si aspettano maggiori certezze sul pass europeo. Un segnale positivo arriva anche per i viaggi di nozze; stanno riprendendo anche nell’Isola».

