Ci sono i gatti, stop al parcheggio 

L’area in questione, di proprietà della società che gestisce l’hotel, è situata a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. L'area è grande circa 10.000 metri quadri e appartiene alla società. Ma c’è anche una colonia felina con circa 15 gatti che vengono quotidianamente assistiti da due persone che si prendono cura di loro senza fargli mancare nulla. E però, la riqualificazione del parcheggio non può cominciare finché non si sa che fine faranno i mici.

«Aiutiamo i gattini della colonia felina di via Nuoro». Carlo Ibba è un medico ma è anche uno degli interessati ad acquistare una parte dell’area dove la società Downtown Cagliari, proprietaria di Palazzo Doglio, vuole realizzare un parcheggio attrezzato.

Cercasi spazio per i gatti

«Il rischio», evidenzia Ibba, il cui studio medico è proprio a pochissimi passi dall’area in questione, «è che per questi gattini poi non ci sia un luogo alternativo dove stare ed essere assistiti da chi se ne prende cura durante il periodo dei lavori. La richiesta al Comune, quindi, è che si adoperi per trovare loro una sistemazione, uno spazio vitale, perché ci teniamo alla colonia felina, di cui bisogna occuparsi fino a quando l’area verrà riqualificata».

L’assessore

Ci saranno delle interlocuzioni tra la società Downtown e l’amministrazione comunale, nel mentre, da parte sua, l’assessore al Verde pubblico con delega alle Politiche per il benessere degli animali, Giorgio Angius, è pronto a risolvere il problema. «Come abbiamo fatto recentemente per una colonia felina che si trova sul lungomare di Sant'Elia, nel mentre che si definiscano meglio le procedure con la Asl veterinaria, effettueremo un sopralluogo insieme al personale del nostro servizio faunistico, alla presenza della veterinaria comunale e del garante per gli animali, con l’obiettivo di concordare una soluzione fattibile insieme alla responsabile della colonia più vicina».

Il progetto

Il progetto che ha in mente la Downtown riguarda non solo la riqualificazione del parcheggio, ma anche la bonifica dell’area e il recupero delle vecchie case che lo circondano e che attualmente versano in uno stato di completo abbandono. I lavori dovrebbero partire (o almeno queste sono le intenzioni della società) nel giro di pochi mesi. «Per questo occorre occuparsi della colonia felina, visto anche che a febbraio e marzo nascono i cuccioli», conclude Ibba. Giuseppe Bellisano, responsabile della colonia, dice che non è facile spostarla: «Il problema è riuscire a prenderli e spostarli. Occorre che sia una zona protetta, chiusa, perché si sentirebbero spaesati. Non siamo contrari a sistemarli nella colonia della basilica di San Saturnino, ma la maggioranza dei nostri gatti non sono sterilizzati, quindi la convivenza con altri mici che non conoscono, non sarebbe facile».

