Ci saranno anche gli Usa 

Ora è pace fatta. O così sembra, dal comunicato che annuncia il rinnovato idillio tra American Magic e club, detentore della Vecchia brocca dal 1851 al 1983. «In qualità di fiduciario di lunga data dell'America's Cup e come nostro prezioso partner durante la 36a America's Cup, siamo lieti di rappresentare ancora una volta il New York Yacht Club nella nostra ricerca per riportare la Coppa alle proprie origini», ha esordito Doug DeVos, responsabile del sindacato, che appare più agguerrito che mai. «Siamo affamati e altamente motivati per essere la squadra più innovativa dentro e fuori dall'acqua», ha dichiarato l’amministratore Hap Fauth. «Ci impegniamo a investire in tecnologia, design, innovazione e talento, quindi siamo nella posizione migliore per portare a casa l'America's Cup». Parole che trovano eco nella dichiarazione a margine di Paul Zabetakis, commodoro del New York Yacht Club. Che, declinato il sostegno a Stars+Stripes, parla di «forte possibilità di vincere».

Non esente da brividi, anche la trafila verso la nuova edizione. Se il nome di American Magic sembrava una certezza, nel mese di luglio il New York Yacht Club aveva comunicato di voler appoggiare Stars+Stripes, che si era ritirato dalla 36 ª edizione. In ottobre, all’ennesimo rinvio dell’annuncio della sede da parte del detentore New Zealand, i decani del sodalizio avevano perso le staffe e abbandonato in polemica l’idea di una nuova sfida.

Un altro sfidante di peso per la 37ª America’s Cup di vela: è stata ufficializzata l’iscrizione di American Magic, che ci riprova dopo l’ultima, rocambolesca partecipazione. Un anno fa, il team statunitense si era reso protagonista di una scuffia spettacolare nella Prada Cup. Il suo AC75 Patriot aveva rischiato di affondare e, per ripararlo, il team aveva saltato il round robin. Non era bastato: al rientro in semifinale, era stato eliminato da Luna Rossa Prada Pirelli.

L’annuncio

Gli sfidanti

Con la discesa in campo di American Magic, i partecipanti salgono a cinque. Il detentore New Zealand, il challenger of record Ineos e Luna Rossa - anche loro concorrenti alla 36 ª edizione - cui si aggiunge la new entry Alinghi. Un numero già così superiore a quello dell’ultima competizione, e che potrebbe crescere ancora il 31 marzo, in coincidenza con l’annuncio della location, in bilico tra Cork, che al momento appare la candidatura più solida, Gedda e Valencia. Più l’ipotesi Malaga, che avrebbe mostrato interesse concreto a ospitare l’evento, da chiarire se in appoggio a Valencia o con un’organizzazione tutta sua.

