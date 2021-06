«Ci salverà l’industria delle vacanze» 

Di solito non fanno sorridere granché, soprattutto da quando il Covid-19 governa il mondo, eppure stavolta il più recente degli studi di Confindustria – di solito, molto accigliata – sull'economia nazionale infonde il buonumore. Afferma, la Confederazione degli industriali, che la ripresa vive – e non soffre – assieme a noi, al punto da prevedere che il Prodotto interno lordo (il famigerato Pil) avanzerà di quattro punti nel terzo trimestre e di altri quattro nell’ultimo di quest’anno. E che, a fare la parte del leone, saranno i servizi: grande flusso di denaro non solo nei settori dello spettacolo e dei musei, ma soprattutto della ristorazione e del turismo, per il quale il presidente di Federalberghi regionale, Paolo Manca, ipotizza dieci milioni di presenze quest’anno. Il che, detto in Sardegna a giugno, è un po’ come sentire le fanfare dopo tanti de profundis reali (per la strage causata dal virus) ed economici nell’era del Covid-19. E riparte anche il lavoro: secondo il Centro studi di Confindustria, in Italia tra gennaio e aprile sono stati creati 130mila posti, al netto delle cessazioni. Nello stesso periodo del 2020, il saldo era negativo di 230mila.

L’Isola, dunque, scalda i motori, anche perché l’entusiasmo di Confindustria nazionale è condiviso da quella regionale. «Siamo molto fiduciosi per quanto riguarda il turismo e i servizi connessi, come ad esempio la ristorazione», commenta il presidente Maurizio De Pascale, «e già nel primo trimestre del 2021 abbiamo notato segnali di crescita rispetto allo stesso periodo del 2020: peraltro, fino a fine febbraio, del virus ancora non si parlava». Certo, c’è il pericolo di speculazioni dopo il lungo periodo di “vacche magre”: «C’è molta domanda di prodotti di Cina e Usa, questo potrebbe portare aumenti ingiustificati capaci di estendersi ad altri settori, ad esempio il turismo. E no, se la ripresa è debole, dobbiamo evitarlo». L’aeroporto di Elmas, governato dalla società di gestione controllata Sogaer, sta offrendo buoni numeri: «La Regione ci aiuti a estendere a nove mesi l’anno la stagione turistica», dice il numero uno di Confindustria sarda. Il quale, peraltro, conferma la difficoltà nel trovare personale nel settore turistico: «Si è diffusa l’idea che sono meglio il reddito di cittadinanza e altri sussidi piuttosto che lavorare, e nel turismo non si trovano addetti disposti a firmare un contrato. Questo sono le politiche passive del lavoro», sbuffa De Pascale.

Si cantano ben altri spartiti, com’è ovvio, nella Giunta Solinas, dove ci si intestano molti meriti di questa ripresa già iniziata. Le vaccinazioni procedono, la gente vuole uscire ed essere libera e siamo sicuri che la destinazione Sardegna, a luglio e in agosto, farà un boom». L’acuto è di Gianni Chessa, assessore al Turismo, ottimista «per natura e per analisi dei dati. Ora dobbiamo attrarre gli stranieri per la stagione di spalla in settembre e ottobre e proseguire con iniziative di grande richiamo». Chessa si riferisce al Rally «che porta 35mila presenze in 21 Comuni», alla tappa del motocross mondiale a Riola Sardo e ad altre iniziative. La sua collega al Lavoro, la vice presidente della Regione Alessandra Zedda, ricorda che «già l’anno scorso si era investito molto sull’economia: 159 milioni di euro, dunque non solo ristori, e stiamo stanziando ulteriori risorse». Zedda parla degli accordi conclusi per finanziare le cooperative sociali per la legge 16 e quelli in dirittura d’arrivo per la legge 5, poi giudica urgente un cambio di passo per quanto riguarda i sussidi: «Spero che si riveda al più presto il reddito di cittadinanza, che dev’essere considerato un sostegno e perdere ogni legame con il lavoro. Poi l’assessora torna al tema del turismo: «Sono convinta che l’estate regalerà numeri straordinari e già si pensa alle feste invernali per allungare la stagione. Intanto riproporremo i bonus per le assunzioni degli stagionali». La scommessa è fatta, i soldi sul piatto in viale Trento assicurano che ci sono, altri ne arriveranno. E ora, tutti facciano il proprio gioco.

