«Ci rivolgeremo a Mattarella» 

Trova una sponda importante l’esposto dei medici dell’ospedale San Francesco di Nuoro presentato in Procura. Il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, viene citato nell’incontro dei sindaci della Comunità montana del Nuorese, riuniti ieri mattina per difendere la sanità.

La protesta

«È un momento difficile, vista la campagna elettorale in atto, ma non si può più attendere», dichiarano a voci giunte. I medici e gli operatori che hanno presentato l’esposto per denunciare la situazione drammatica che vivono, trova la solidarietà e l’appoggio degli interventi dei primi cittadini dei paesi che gravitano intorno a Nuoro, che raccontano la rabbia e la voglia di giustizia, figlie di esperienze che rasentano l’assurdo come quella di chi, sull’ambulanza, ha atteso l’intervento del carroattrezzi per raggiungere l’ospedale di Sassari data la mancanza del carburante del mezzo. Tutti concordi i sindaci presenti (una decina) nel pretendere a gran voce che chi di competenza dia risposte o vada a casa per manifesta incapacità, annunciano azioni straordinarie ed eclatanti che smuovano le acque.«Le iniziative assunte finora non hanno sortito effetti apprezzabili, quindi dobbiamo unirci per presentare la nostra istanza non a Cagliari, dove abbiamo fatto un buco nell’acqua, ma a Roma, dove il presidente della Repubblica è l’interfaccia che deve garantire ai cittadini i diritti sanciti dalla Costituzione».

I sindaci meditano quali azioni mettere in campo per frenare la devastazione che trascina il San Francesco in una realtà agghiacciante che vede interi reparti chiusi e visite e servizi non fruibili.

La rabbia