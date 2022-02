Ci pensa il solito Pavoletti  

Empoli. Va bene il Cagliari giovane, va bene l’esaltazione della linea verde. Ma a salvare la baracca, ancora una volta, è il vecchietto della compagnia, il trentatreenne Leonardo Pavoletti. A cui sono bastati pochi minuti per lasciare il segno. Una zampata vincente, ancora di piede. Il gol di testa poteva arrivare poco dopo, sulla pennellata di Pereiro e la torsione alla Pavoletti, con la palla terminata di pochissimo a lato. Va bene così, anche se il bomber di Livorno un po’ storce la bocca: «È un po' un'occasione persa, ma allo stesso tempo è un punto che ci aiuta a proseguire la striscia positiva e la nostra corsa in vista della prossima».

Il segno di Pavo

La partenza in panchina, un po’ per i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la trasferta di Bergamo e a tornare in gruppo solo venerdì, e un po’ per scelta tecnica. Ma nel momento del bisogno, Mazzarri ha puntato deciso su uno dei leader riconosciuti del gruppo. Ingresso al 34’ della ripresa, insieme a Keita, per un Cagliari super offensivo. Ed eccolo là, il bomber: minuto 39, azione tambureggiante, un primo tiro di Baselli salvato sulla linea, la palla rimessa in mezzo e Pavoletti la piazza di giustezza sotto la traversa. «Sono felice per il gol, ciò che conta è però l'obiettivo della squadra e il cammino che stiamo compiendo con gli altri ragazzi». Il gol numero 5 in stagione è anche il 38° con la maglia rossoblù, settimo marcatore all-time. Il Pavoloso si dice orgoglioso, ma preferisce pensare all’importanza del risultato per la classifica: «Ci crediamo in questa salvezza; ogni gol, ogni prestazione è fondamentale per prenderci il traguardo. Ora testa sul ritorno agli allenamenti e alla gara di lunedì col Napoli, faremo di tutto per arrivare a maggio salvi».

Un’ora di sofferenza in panchina, il sostegno ai compagni anche durante il riscaldamento prima dell’ingresso in campo. Poi il gol e addirittura la ricerca della vittoria. Ci ha sperato, Pavoletti, che alla fine si tiene stretto il pari: «È un pareggio importante, abbiamo sofferto di sicuro dopo un inizio incoraggiante. Ci siamo disuniti forse per l’infortunio di Lovato e quello dell’arbitro, che ci ha fatto perdere ritmo. Siamo stati bravi a limitare i danni e abbiamo avuto il merito di crederci e resistere a un Empoli molto valido. Poi abbiamo tanta qualità, chi entra può fare gol in ogni momento. Nel finale ci abbiamo provato perché volevamo vincerla». Il rammarico, soprattutto guardando ai risultati delle dirette concorrenti: «È un po' un'occasione persa, ma allo stesso tempo, visto il valore dell’Empoli, ci prendiamo un punto che ci aiuta a proseguire la striscia positiva».