«Ci dicevano: salvate i bambini» 

«Rischiavano di annegare e mentre stavamo cercando di portarli fuori dal mare ingrossato, la signora mi diceva: salvate i bambini, salvate i bambini e me lasciatemi qui. Io le ripetevo di collaborare e che sarebbe andato tutto bene. Io, il mio amico e il bagnino siamo riusciti a portarli a riva tutti e cinque. Ci hanno ringraziato più volte. Siamo distrutti ma felici». Andrea Salis, 30 anni di Sant’Elia, ieri sera è stato protagonista, insieme all’amico Alessio Cocco, anche lui del quartiere, e di un bagnino di uno degli stabilimenti tra la quarta e la quinta fermata del Poetto, di un intervento che ha permesso di salvare la vita di tre adulti e due bambini che rischiavano di affogare. Turisti del nord Italia che incuranti della bandiera rossa, hanno sfidato le onde, superando le boe e andando nell’acqua alta.

La passeggiata

Tutto è accaduto in un istante. «Stavo passeggiando con il mio amico a riva. Improvvisamente ho visto un bagnino giovane correre verso il mare ed entrare in acqua. Ho notato che molto distanti c’erano dei bambini e alcuni adulti in difficoltà. Ci siamo guardati in faccia con il mio amico e ci siamo buttati». Sono stati momenti concitati. «Mare grosso, onde e correnti. Non è stato facile raggiungerli. E ancor più difficile è stato portarli in salvo», aggiunge Salis. «I due bambini avevano perso la tavoletta. Quindi rischiavano di affogare. Le due donne e l’uomo che erano con loro hanno cercato di aiutarli e si sono trovati in grande difficoltà. Stavano finendo sott’acqua».

Il sospiro di sollievo

I due amici e il bagnino hanno impiegato quasi quindici minuti a trascinare a riva tutta la famiglia. «Una signora pensava che non ci fosse più niente da fare. Stava bevendo molto e non collaborava: pensava ai bambini. Alla fine, non so come, eravamo tutti fuori. Stanchissimi, ma salvi». I turisti, provati e spaventati, hanno ringraziato più volte i loro tre angeli. «Io e il mio amico ci siamo trovati nel posto giusto al momento giusto. E il bagnino ha fatto il resto. Un lavoro di squadra che ha permesso di evitare una tragedia».