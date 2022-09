«Ci aspettavamo un po’ di più» 

Un caso “curioso”: a Cagliari – che come si sa ha un sindaco di Fratelli d’Italia – in queste Politiche 2022 nell’uninominale alla Camera ha più successo il centrosinistra (grazie all’exploit di Verdi-Sinistra che supera il 10%), il giornalista-deputato del Pd Andrea Frailis prende il 34,6% contro il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci al 33,8%. Stesso discorso all’uninominale per il Senato, con l’ex rettrice Maria Del Zompo (Pd) al 35% e la coordinatrice di FdI Antonella Zedda al 33,4%.

Il partito democratico in Sardegna ha preso, più o meno in linea col dato nazionale, il 18,59% alla Camera e il 19,77% al Senato (l’intera coalizione rispettivamente il 26,96% e il 27,13%). Sono stati eletti a Montecitorio Silvio Lai e a Palazzo Madama Marco Meloni.

Non è andata come si aspettavano. Il giorno dopo le elezioni (anche) il Pd sardo è parecchio abbattuto. È vero che i sondaggi dicevano e ripetevano chi avrebbe vinto, ma fino a notte fonda, domenica, c’era ancora la speranza di superare il 20%. Invece il sogno si è infranto su cifre più basse, i collegi uninominali nell’Isola sono stati persi uno dopo l’altro e alla Camera al plurinominale Romina Mura, data per rieletta, è stata invece poi penalizzata dal complicato riconteggio dei resti, e quel seggio è andato all’Alleanza Verdi Sinistra, dunque a Francesca Ghirra.

Tutti d’accordo: ora è urgente il congresso, quello nazionale Letta l’ha fissato entro marzo, qui – dicono – bisogna farlo subito. Seconda cosa: costruire concretamente il “campo largo” con il M5S e tutti i partiti progressisti in vista delle Regionali tra diciotto mesi.

Gli eletti

Il segretario

Emanuele Cani, segretario regionale, sottolinea che «anche se c’era una bella squadra di candidati che hanno recuperato qualche punto, sapevamo che nei collegi saremmo stati in difficoltà, e questo deriva dal fatto che eravamo praticamente soli, l’apporto della coalizione è stato molto limitato, sei punti percentuali tutti assieme. Se si fosse portata avanti l’alleanza con i Cinquestelle sarebbe stata un’altra storia, dobbiamo convincerci che allargare il campo è un obbligo. Il Pd sardo deve fare il congresso immediatamente, poi aprire un tavolo con le altre forze all’opposizione per scrivere un programma per governare la Sardegna».

Le responsabilità

Silvio Lai, eletto deputato, non è comunque soddisfatto: «Mi pare che ci sia una sconfitta netta, fino alla caduta di Draghi si lavorava intorno a un campo largo che sarebbe stato sicuramente vincente, ma non si può dare tutta la responsabilità al segretario nazionale, ne ha tutta la classe dirigente», dice ai microfoni di Videolina. «Il Pd ha una stagione congressuale davanti, a livello nazionale e regionale, poi è necessario che tutte le opposizioni si coordinino, nel Parlamento e anche in Sardegna».

La legge elettorale

Il consigliere regionale Cesare Moriconi si dice «amareggiato, deluso», «speravo veramente in qualcosa di diverso. Come prima cosa chiederemo la celebrazione del congresso sardo subito, non possiamo aspettare quello nazionale. Inoltre, da oggi in poi dovremo consolidare con le forze politiche dell’opposizione consiliare un percorso già avviato per elaborare una proposta politica insieme. Mi auguro che i parlamentari sardi, a prescindere dal partito d’appartenenza, siano parte attiva per la modifica di questa legge elettorale indegna».

Lo sconfitto

Gavino Manca non ce l’ha fatta nel collegio uninominale di Sassari al Senato contro il candidato del centrodestra Marcello Pera, 26,92% contro 41,37%. «Come mi sento? Bastonato, molto dispiaciuto, anche se personalmente ho preso 6420 voti in più della coalizione», dice l’ex deputato. «Sono preoccupato, il 47% dei sardi si è astenuto, e perché chi ha votato ha delegato a rappresentare la Sardegna un non sardo, che non ha nessuna percezione dei nostri problemi. Dobbiamo andare oltre il commissariamento e fare subito un congresso sardo, tornare tra la gente e ripartire dai circoli, per avere un partito più aperto e plurale».

