Chiuso il chiosco di Montevecchio 

L’unico chiosco di Montevecchio, per protesta contro l’amministrazione, abbassa le serrande. Il casus belli è la mancata riapertura del compendio turistico prevista per il 15 giugno. A rinfocolare le polemiche le dichiarazioni del sindaco Giuseppe De Fanti che difende l’operato dell’amministrazione ed esprime la sua vicinanza all’assessora alla Cultura Francesca Tuveri, per alcune critiche e attacchi personali ricevuti.

La serrata

Il proprietario ha espresso il suo malumore affiggendo sulla serranda cinque cartelli in cui esprime il suo disappunto, nei confronti, in particolare, dell’assessora alla cultura: «Chiuso per protesta contro la chiusura delle visite in miniera dopo 25 anni…», scrive Ivo Quartu, che rimanda agli uffici comunali la richiesta di informazioni in merito. «Questa situazione persiste da ottobre: volevo chiudere un mese fa ma ero stato rassicurato di una ripresa a breve. Ora basta scuse, bisognava muoversi prima». Il gestore dell’attività ammette che i pochi turisti siano convinti di poter visitare il compendio perché vedono le immagini in siti turistici o in tv: «Utilizzano il chiosco come ufficio informazioni e quando vedono i cancelli chiusi sono costretto a incassare le loro pesanti lamentele. Mi sono stancato di essere il parafulmine dell’amministrazione».

Le ragioni

Il sindaco spiega che lo slittamento dell’apertura è legato alla promessa non mantenuta della gestione da parte del Parco geominerario; per questo, si è resa necessaria la gara comunale, con le tempistiche in mano agli uffici che, essendo inderogabili, hanno procurato questo ritardo. Il sindaco poi si scaglia contro le lamentele sui social che talvolta travalicano i limiti della correttezza. Aspetto sul quale la minoranza esprime solidarietà: «Noi per primi adottiamo e sosteniamo la comunicazione non violenta basata sul rispetto della persona», dice Marcello Pistis. In merito alle polemiche la risposta è chiara: «Tra contestazioni pertinenti, argomentate e circostanziate su stampa e social network e commenti ignoranti e censurabili via social non si deve fare di tutta l’erba un fascio. Dando enfasi ai secondi, come sta succedendo, va a finire che ci si distrae dalle prime e dai temi veri. C’è tanto bisogno di partecipazione e confronto, compresa la critica costruttiva».