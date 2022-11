Chiusa per topi anche la sede staccata del liceo Pacinotti 

Dopo la chiusura della sede centrale di via Liguria, riaperta lunedì, il Pacinotti chiude anche quella di via Brianza. La ragione è sempre la stessa: derattizzazione, una procedura che nelle ultime settimane è stata necessaria in altri cinque istituti cittadini.

«Il problema nella sede di via Brianza è che ci sono i topi anche là», spiega la dirigente scolastica Valentina Savona. Che sdrammatizza «Evidentemente non sono topi classisti, si istruiscono sia in periferia che in centro città, sono topi colti», scherza. Poi prosegue «Finita la derattizzazione in via Liguria ho dovuto tristemente constatare che anche in via Brianza sono stati rilevati gli estremi perché io chiedessi al sindaco un’ordinanza di chiusura per procedere ad una derattizzazione. Lo hanno stabilito gli esperti della ProService, io l’ho fatto a malincuore, gli alunni erano felicissimi».

Quattro giorni di vacanza

Gli studenti non dovrebbero perdere troppi giorni di scuola perché se è vero che la chiusura è stata ordinata dal sindaco Paolo Truzzu sino a lunedì 21 compreso, è vero, come spiega Savona, «che oggi i ragazzi di via Brianza avevano assemblea d’istituto mentre il sabato frequentano in via Liguria, quindi sabato faranno lezione. Per cui la chiusura si riduce a 4 giorni: da mercoledì a lunedì prossimo. Da martedì torneranno in classe».

L’ordinanza è stata pubblicata sul sito dell’istituto. «Sono i classici sette giorni della derattizzazione: come valgono per me, valgono anche per le altre scuole», dice la dirigente. «Sono tante le scuole che stanno soffrendo del problema della derattizzazione: evidentemente a Cagliari i topi vivono bene».