Chiusa l’indagine: per l’assassino nessuno sconto  

L’indagine è praticamente chiusa. «Stiamo facendo le ultime verifiche sull’orario di arrivo della donna a casa dell’ex marito e sui rapporti tra i due». Il pubblico ministero della Procura di La Spezia Alessandra Conforti per il resto non ha dubbi. D’altronde la dinamica è stata confermata dalla confessione di Yassine Erroum, 29 anni, di origine marocchina, che ha ammesso di aver ucciso la moglie Alessandra Piga, 25 anni, di Maracalagonis a coltellate durante un litigio il 12 giugno scorso a Castelnuovo Magra.

Le aggravanti

Il pubblico ministero contesterà al reo confesso due aggravanti: oltre al fatto di aver ucciso una parente stretta, la moglie, anche di aver commesso il delitto in presenza di un minore, il loro figlio, chiuso nel bagno della loro abitazione insieme a una donna, Martina Pellegrini, la nuova compagna di Erroum.

La decisione del magistrato inquirente processualmente è molto rilevante perché non consentirà all’assassino di chiedere, attraverso il suo avvocato difensore Riccardo Balatri, il rito abbreviato che concede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Il processo verrà celebrato quindi davanti alla Corte d’Assise di La Spezia: Erroum, che ha dichiarato di aver agito sotto i fumi della cocaina, rischia l’ergastolo.

Pochi dubbi anche sul movente. Alessandra Piga, intenzionata a separarsi da quel marito violento, si era fatta accompagnare da una amica, rimasta in macchina, a casa del marocchino, che viveva ormai da qualche tempo con la sua nuova compagna, Martina Pellegrini. Argomento della discussione: una richiesta legittima, 200 euro al mese per le necessità del loro figlio, in attesa della sentenza di separazione legale.

La risposta di Yassine Erroum è stata una serie di coltellate, una delle quali, alla gola, sicuramente letale. Martina Pellegrini ha fatto in tempo a chiudersi in bagno con il bambino, figlio di Alessandra Piga e Yassine Erroum.

Il funerale

Ancora nessuna notizia sul funerale della giovane donna di Maracalagonis, che soltanto quindici giorni prima del delitto era in Sardegna a casa dei genitori alla quale era rimasta legatissima anche dopo il trasferimento in Liguria. Il Comune di Castelnuovo Magro ha chiesto alla Procura di La Spezia l’autorizzazione a procedere con la cremazione, visto che Yassine Erroum non aveva dato il suo consenso, forse per motivi religiosi.

Il pubblico ministero Alessandra Conforti ha dato il via libera: dopo il delitto il giovane marocchino ha perso ogni diritto nei confronti di Alessandra Piga, compreso quello di poter negare la cremazione. Successivamente le ceneri della ragazza trucidata dovrebbero arrivare in Sardegna.

Affidamento

Il bambino rimasto senza madre e con il padre in carcere per adesso è stato accompagnato in una casa protetta, seguito da educatori e volontari. Sarà il tribunale dei minori di Genova a stabilire a chi verrà affidato. Nel frattempo il giudice tutelare ha nominato un amministratore di sostegno per il bambino.

Il Tribunale dei minori di Genova spetterà pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero per la revoca della potestà genitoriale a Erroum, l’omicida ora sorvegliato speciale nel carcere di La Spezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA