Chiusa la strada di Giliacquas 

«Si prendano provvedimenti: siamo stufi delle corse sfrenate di auto e abbandono dei rifiuti sullo sterrato che si affaccia alla laguna». I masesi lo chiedono da anni, primi fra tutti i residenti del quartiere di Giliacquas, costretti ogni giorno ad assistere inermi a bisbocce e atti vandalici nel parco naturale del paese. Contro gli incivili il sindaco Antonio Ena ha emanato un’ordinanza che vieta l’ingresso di auto non autorizzate nel piazzale della laguna. Da ora in poi qui potranno transitare soltanto i mezzi di pescatori, residenti, disabili e forze dell’ordine.

Residenti e frequentatori

Per impedire l’ingresso dei mezzi al piazzale, in via Bassi sono state installate tre fioriere. Francesco Rossi si ferma alla guida della sua auto: «Ho scoperto oggi che l’ingresso è chiuso. È vero, la sera quest’area è invivibile: a questo punto meglio parcheggiare l’auto e fare qualche passo. La priorità è preservare il parco». La casa di Benito Murgia si affaccia alla laguna: «Abbiamo chiesto noi di porre fine al caos totale: sgommate di auto, abbandono rifiuti e nessun controllo. Peccato che nonostante la chiusura degli accessi, i vandali stiano continuando a entrare nel piazzale: l’ordinanza va bene, ma si faccia in modo che venga applicata». Per Massimo Fadda «per colpa di pochi incivili ci passiamo tutti. Il provvedimento penalizza chi rispetta le regole, bisognerebbe puntare su azioni mirate al buonsenso». Secondo Salvatore Piseddu e Raffaella Mura, «se tutti fossimo civili sarebbe stato giusto lasciare aperta al traffico la zona. Purtroppo non è così: questo paradiso è ormai il regno dei vandali».

L’ordinanza

Il sindaco Antonio Ena ha emanato il provvedimento dopo diversi incontri con i cittadini rappresentanti dei residenti del quartiere di Giliacquas: «In tanti da sempre lamentano il transito di auto ad altissima velocità, sgommate e testacoda pericolosissime soprattutto per ciclisti e famiglie con i bambini che ogni giorno frequentano il piazzale. C’è poi il problema dell’abbandono dei rifiuti, addirittura fino alla battigia lagunare». L’ordinanza per il momento è sperimentale: «Se i riscontri saranno positivi diventerà definitiva – assicura il sindaco -. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, ma l’obiettivo è anche preservare il nostro incantevole parco che non può diventare terra di nessuno in mano agli incivili».

