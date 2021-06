Chiusa la spiaggia, la rivolta delle donne 

«Vogliamo continuare a usufruire della spiaggia del “Canaletto” con i nostri bambini». Claudia Frau non si rassegna all’idea che con l’apertura del cantiere per la realizzazione del porticciolo dei pescatori non possa più andare al mare a un passo da casa. «Due settimane fa l'abbiamo pulita dai rifiuti e ringraziamo il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, intervenuto celermente per far portar via le buste con i l'immondizia raccolta».

La manifestazione

Ieri mattina un gruppo di donne del quartiere si è riunito davanti alla spiaggetta per fare le proprie rimostranze. «Anche noi la aspettiamo da tanto e siamo contente che finalmente si inizi, non abbiamo nessuna intenzione di ostacolare il cantiere», dicono all'unisono. «Però chiediamo che almeno lascino un varco per accedere alla spiaggia», interviene Rita De Agostini, presidente dell'associazione Sant'Elia Viva, «o, in alternativa, che puliscano l'altro arenile, quello che chiamiamo “la diga”, dove c'è il Mercato Cuore, in modo da poter eventualmente andare lì fino alla fine dei lavori».

L’assessora

«Capisco bene le loro esigenze, ma non possiamo permetterci altri ritardi, che comporterebbero costi aggiuntivi», replica l’assessora comunale ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Il cantiere dà lavoro a tante persone. I pescatori ci ringraziano. L'economia ora viene prima. Sull'accesso alla spiaggia deciderà la ditta, la sicurezza e la viabilità

spetta a loro».

Il cantiere

Lunedì mattina l'impresa che ha vinto l'appalto ha cominciato a cantierare e sta sistemando i cartelli di divieto di transito. Non c'è ancora una data precisa sull'inizio ufficiale, spiega Deidda: «Ce la devono comunicare, ma si comincerà a brevissimo, lo posso assicurare. I lavori dureranno 370 giorni, poi ci sarà il collaudo e tutto sarà pronto entro il 2023. Le prime opere che saranno realizzate sono quelle relative ai moli, partendo da quello più a sud».

I numeri

L'area ospiterà 136 posti barca nel primo lotto, dice l'assessora, «ma potremmo estenderla con il secondo lotto per altri 36 posti con una lunghezza massima di 12 metri». Il nuovo porticciolo, lungo circa trecento metri, sarà dotato anche di uno scalo per l'alaggio (il traino delle imbarcazioni). È prevista poi la costruzione di un molo di sopraflutto e uno di sottoflutto. Inoltre, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione, uno antincendio e telecamere. Ma non è tutto: «In previsione ci sono anche delle strutture dove i pescatori potranno vendere e far degustare il pescato del giorno», dice Deidda.

L'importo totale dei lavori è di 6.000.000 di euro, fondi regionali. L'attesa per poter vedere finalmente la nascita del porticciolo della piccola pesca dura da ben 15 anni, quando fu per la prima volta presentato il progetto. Tuttavia, complici le varie modifiche in corso d'opera, il bando è stato indetto solo nel 2012. Ma anche in questo caso, i pescatori hanno dovuto attendere ancora, perché gli iter burocratici hanno rallentato tutto. A ciò si è aggiunto il ritrovamento, sul fondale antistante l'area interessata dalla riqualificazione, di resti di una nave antica, che ha impegnato gli archeologi subacquei della Soprintendenza per le indagini. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta il 17 dicembre 2019. I lavori sarebbero dovuti partire già a gennaio 2020 ma è arrivata la pandemia del Covid-19 e c'è stato un ulteriore stop. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti controlli preliminari, tra i quali la ricerca di residuati bellici e verifiche sulla posidonia: «I risultati dei rilievi ambientali sono arrivati a febbraio di quest'anno», dice Deidda, «perciò ora si parte con il cantiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

370

la durata dei lavori del porticciolo

6

il costo dell’appalto