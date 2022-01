Chiude l’unica bottega del paese 

Nel paese degli chef stellati non c’è più un negozio di generi alimentari. L’ultimo ha chiuso pochi giorni fa. Al netto delle trattative in corso in vista di una nuova gestione, al momento le serrande della bottega di via Vittorio Emanuele sono abbassate. Soltanto agli inizi degli anni Duemila erano sei gli alimentari aperti, dislocati tra centro e rioni dell’interno.

Con la chiusura della storica attività a conduzione familiare, in paese avanza la desertificazione commerciale. A oggi, tra la categoria di negozi fisici, resistono due macellerie, un’edicola-tabaccheria, due bar, la farmacia e una pizzeria. Sono in attività anche alcune imprese dolciarie.

Chef stellati

L’affiliato Isa ha chiuso i battenti. Probabile che riaprirà sotto altra gestione, ma quel che è certo è che oggi a Triei è vietato compare un tozzo di pane. I beni di primissima necessità, tra cui proprio il pane, si trovano anche sul banco di una macelleria, che però in questi giorni è chiusa per altri motivi. Riaprirà nei prossimi giorni.

Un migliaio di anime e un’età media che sfiora i 50 anni. Triei, da anni celebrato come paese-modello per il decoro urbano, vanta un triste record sul numero di emigrati. Un nugolo di figli di questa terra ha trovato fortuna lontano da casa. Alcuni di loro sono eccellenze nel campo gastronomico: c’è chi come Fabrizio Loi serve culurgionis e malloreddus sulla 161esima strada di Redmond, nella metropoli di Seattle, e chi come Pietro Catzola è a un passo dal primo pranzo per il settimo presidente della Repubblica nella sua carriera ai fornelli del Quirinale.