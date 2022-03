Chiude l’hub, presto via ai cantieri 

Intanto l’assessorato ai Lavori pubblici definisce gli ultimi dettagli per il via ai cantieri di restyling del Palasport. Al centro del piano esecutivo c’è la ristrutturazione di tutto l’impianto: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della struttura, comprese le travi in legno all’interno e delle scale esterne. Le risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, per un totale di circa 1 milione di euro, ci sono già. Così come c’è la conferma del contributo di 400mila euro da parte del Ministero dell’Interno, grazie al bando nazionale per la rigenerazione urbana al quale l’amministrazione di via Porcu ha partecipato. Risorse che in questo caso serviranno per intervenire sull’impianto di climatizzazione, e avere una struttura sportiva fruibile dagli atleti anche per le competizioni estive.

Della possibile chiusura del centro vaccini di via Beethoven se ne parla da tempo. Prima l’ipotesi di trasferimento a Is Arenas - a due passi dal palazzetto - poi la soluzione di un unico centro per i vaccini a Cagliari alla quale la Regione sta lavorando da settimane. Tutto ridimensionato in vista dello stop allo stato di emergenza sanitaria fissato dal Governo a fine mese. «Siamo in costante collegamento con la Asl per metterci comunque a disposizione per tutte le iniziative che intende seguire», commenta il sindaco Graziano Milia. Disponibili quindi a dare una mano con nuovi spazi per i vaccini qualora ci ne fosse bisogno. «Di fatto stiamo entrando in una situazione Covid diversa, dove si ragiona in termini di endemia e non più di pandemia: la comunità scientifica questo ci dice e noi ci speriamo», aggiunge il sindaco, «così come ci dice che è prudente mantenere ancora le dovute precauzioni».

Dopo quasi un anno di attività e migliaia di dosi somministrate, l’hub vaccinale ospitato al Palasport di via Beethoven si avvia alla chiusura a fine mese. Stop quindi a inoculazioni anti Covid, mentre entro maggio è atteso il via ai lavori di restyling per riaprire le porte del Palazzetto - nel 2023 - alle associazioni sportive di pallavolo e basket.

Dopo quasi un anno di attività e migliaia di dosi somministrate, l’hub vaccinale ospitato al Palasport di via Beethoven si avvia alla chiusura a fine mese. Stop quindi a inoculazioni anti Covid, mentre entro maggio è atteso il via ai lavori di restyling per riaprire le porte del Palazzetto - nel 2023 - alle associazioni sportive di pallavolo e basket.

Stop imminente

Della possibile chiusura del centro vaccini di via Beethoven se ne parla da tempo. Prima l’ipotesi di trasferimento a Is Arenas - a due passi dal palazzetto - poi la soluzione di un unico centro per i vaccini a Cagliari alla quale la Regione sta lavorando da settimane. Tutto ridimensionato in vista dello stop allo stato di emergenza sanitaria fissato dal Governo a fine mese. «Siamo in costante collegamento con la Asl per metterci comunque a disposizione per tutte le iniziative che intende seguire», commenta il sindaco Graziano Milia. Disponibili quindi a dare una mano con nuovi spazi per i vaccini qualora ci ne fosse bisogno. «Di fatto stiamo entrando in una situazione Covid diversa, dove si ragiona in termini di endemia e non più di pandemia: la comunità scientifica questo ci dice e noi ci speriamo», aggiunge il sindaco, «così come ci dice che è prudente mantenere ancora le dovute precauzioni».

I cantieri

Intanto l’assessorato ai Lavori pubblici definisce gli ultimi dettagli per il via ai cantieri di restyling del Palasport. Al centro del piano esecutivo c’è la ristrutturazione di tutto l’impianto: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della struttura, comprese le travi in legno all’interno e delle scale esterne. Le risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, per un totale di circa 1 milione di euro, ci sono già. Così come c’è la conferma del contributo di 400mila euro da parte del Ministero dell’Interno, grazie al bando nazionale per la rigenerazione urbana al quale l’amministrazione di via Porcu ha partecipato. Risorse che in questo caso serviranno per intervenire sull’impianto di climatizzazione, e avere una struttura sportiva fruibile dagli atleti anche per le competizioni estive.

I tempi

L’obiettivo resta la riapertura ad associazioni e atleti nel 2023. «I lavori sono in fase di aggiudicazione», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «ma stiamo cercando di non forzare lo stop alle vaccinazioni per dare il tempo agli operatori sanitari dell’hub quartese di completare la somministrazione delle dosi». Tempo un mese e mezzo al massimo e i cantieri dovrebbero partire, giusto il tempo di smaltire le prenotazioni per i vaccini. «Entro maggio contiamo di consegnare i lavori», assicura Conti, «vogliamo quanto prima riportare il Palazzetto al suo ruolo di fulcro dello sport cittadino».

In prospettiva ci sono anche gli interventi nella vicina zona di Is Arenas: in questo caso però parte del piano di rinascita è legato al contenzioso fra Comune e Cagliari Calcio che si spera possa concludersi nelle prossime settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata