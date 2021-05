Chiude l’asilo tra le proteste 

Un’altra ordinanza di chiusura dell’asilo nido comunale di via Carife. La seconda firmata negli ultimi due mesi dalla sindaca di Assemini Sabrina Licheri. E sempre per lo stesso motivo: il climatizzatore non funziona. I lavori di riparazione dell’impianto della scuola sono iniziati ieri, nel frattempo 20 bambini dovranno restare a casa fino al 7 giugno. Inevitabili i disagi per i genitori che sono stati convocati in Aula dall’assessora Cristiana Ruggiu.

L’ordinanza

«A febbraio si è verificato un guasto totale, non riparabile, all’impianto di condizionamento», ricorda la sindaca nell’ordinanza. «Il 10 marzo sono state avviate le procedure per i lavori di sostituzione delle macchine interne ed esterne all’edificio». Ad aprile un sopralluogo di Ats che «ha chiesto la riparazione del climatizzatore». I lavori dovrebbero terminare tra due settimane.

Le lamentele

Madri e padri sono infuriati: «Già a gennaio avevamo segnalato i problemi – ricordano -, con i bambini costretti a stare al freddo e a riscaldarsi con stufette elettriche. Il Comune è intervenuto in ritardo». I genitori hanno inviato numerose mail agli uffici per chiedere che l’asilo non venisse chiuso per la seconda volta in due mesi. «Un grosso problema per tanti di noi che lavorano e non hanno parenti a cui affidare i figli. Chiediamo un locale alternativo, provvisorio per il nido dei bimbi».

L’incontro

Nulla da fare: l’unica soluzione resta pazientare in attesa della fine dei lavori. L’assessora Ruggiu ha spiegato alle mamme che «fin da subito abbiamo valutato tantissime soluzioni per evitare la chiusura del nido, o comunque offrire un’alternativa. Tra queste l’edificio di via Sacco dove però, hanno evidenziato gli uffici, non tutte le condizioni per accogliere i bimbi sono state verificate con cura». Sugli interventi in via Carife, sottolinea l’assessora, «parliamo di lavori radicali necessari da anni sull’impianto di riscaldamento e refrigerazione. Abbiamo monitorato la situazione durante tutto l’inverno in attesa di poter intervenire, anche prima delle segnalazioni dei genitori. Purtroppo la burocrazia amministrativa richiede tempi lunghi. Con i lavori in corso vogliamo risolvere il problema una volta per tutte».

