Chiude la scuola, rivolta dei genitori 

La recente delibera della Giunta che ha sancito la chiusura della scuola elementare Dessì a Guspini ha sollevato un vespaio di polemiche. I genitori degli alunni hanno formato un comitato spontaneo e nella lettura del documento hanno riscontrato la possibilità che il plesso possa continuare a esistere, con una deroga applicabile perché Guspini è un comune di montagna.

La situazione

La normativa regionale indica che plessi di scuola primaria possono essere costituiti se ci sono almeno 50 alunni iscritti, o trenta andando in deroga per i comuni di montagna. Per l’anno scolastico 2022-23 ci sarebbero 42 bimbi tra prima, seconda e quarta classe. Un numero che sta al di sotto della soglia dei 50, che ha sancito la chiusura del plesso nella determina, ma che è ampiamente oltre i 30, numero utile per andare in deroga. È a questa possibilità che i genitori vorrebbero aggrapparsi per tentare di salvare la scuola, considerando il fatto che non sono presenti classi in uscita, e l’anno prossimo il numero andrà a crescere con u na possibile classe prima.

Il messaggio

I quindici genitori firmatari hanno inviato una pec a sindaco, assessori e consiglieri comunali, e per conoscenza alla dirigente scolastica, chiedendo un incontro pubblico per avere delucidazioni ed esprimere le loro perplessità e preoccupazioni in merito. «Esiste la possibilità di una deroga. Oggi sarà il plesso Dessi e temiamo, domani, per le altre scuole che difficilmente raggiungeranno i 50 iscritti», dice la portavoce dei genitori Elena Liscia. La mail, protocollata il 20 giugno ha avuto risposta del sindaco ieri, in tarda serata: «Le motivazioni sono legate in primo luogo al calo delle nascite che ormai si attesta da numerosi anni, con numeri che hanno sfiorato le quaranta unità; in secondo luogo al fatto che Guspini ha quattro plessi di scuole elementari e quattro materne: sproporzionato rispetto alla popolazione scolastica che continua a ridursi e che costringerà in tempi brevissimi a coinvolgere anche le scuole materne», scrive De Fanti, aprendo ad un incontro per chiarire le motivazioni ai genitori. L’assessora Francesca Tuveri aggiunge: «È stata una scelta presa insieme alla direzione didattica anche in virtù della scarsità di personale scolastico di cui oggi le scuole sono dotate e alla difficoltà di coprire quanto serve ogni plesso».