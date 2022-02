Chiude il punto nascite, anzi no 

Il direttore generale Luigi Cugia, ha richiesto ad Ares l’espletamento della selezione per coprire 3 posti vacanti nella pediatria ogliastrina, della durata di sei mesi ma ancora non ha ricevuto risposte .

La nota fatta circolare ieri dalla direzione generale, e poi revocata, disponeva che «a causa della grave carenza di dirigenti medici presso l’unità operativa di Pediatria e Neonatologia con decorrenza dal 16 febbraio si sospende l’attività del punto nascite del presidio». Per qualche giorno, con turni massacranti per i pediatri, la direzione potrebbe essere riuscita a salvare il salvabile, ma la chiusura sembra imminente.

La storia si ripete. Il punto nascite del Nostra Signora della Mercede è stato chiuso e riaperto in qualche ora dalla direzione generale della Asl. Il problema è sempre lo stesso. Mancano pediatri per l’assistenza ai neonati. A meno di un mese dalla riapertura, il reparto di Ostetricia è nuovamente a rischio.

La storia si ripete. Il punto nascite del Nostra Signora della Mercede è stato chiuso e riaperto in qualche ora dalla direzione generale della Asl. Il problema è sempre lo stesso. Mancano pediatri per l’assistenza ai neonati. A meno di un mese dalla riapertura, il reparto di Ostetricia è nuovamente a rischio.

Giornata convulsa

La nota fatta circolare ieri dalla direzione generale, e poi revocata, disponeva che «a causa della grave carenza di dirigenti medici presso l’unità operativa di Pediatria e Neonatologia con decorrenza dal 16 febbraio si sospende l’attività del punto nascite del presidio». Per qualche giorno, con turni massacranti per i pediatri, la direzione potrebbe essere riuscita a salvare il salvabile, ma la chiusura sembra imminente.

Il direttore generale Luigi Cugia, ha richiesto ad Ares l’espletamento della selezione per coprire 3 posti vacanti nella pediatria ogliastrina, della durata di sei mesi ma ancora non ha ricevuto risposte .

Reazioni a catena

Davide Burchi, presidente della Conferenza socio sanitaria sprona l’assessore Nieddu. «È gravissimo - dice - che il problema si sia verificato una prima volta, inaccettabile che si ripresenti. Chiediamo un intervento dell’assessore, le Asl non sono regni autonomi e devono muoversi coordinate perché la Sanità regionale rappresenta un unico sistema. Il territorio nelle prossime ore deciderà come far emergere il proprio malessere». Giacinto Staffa, della Cisl medici, è preoccupato. «Si vive alla giornata», osserva. «Ogni giorno si rischia la chiusura di un reparto. Qual è la soluzione proposta dalla Regione per risolvere il problema nel lungo periodo? Sono stati banditi concorsi, ma sperare che qualcuno possa accettare alle attuali condizioni di lavoro, senza il rispetto delle norme contrattuali, è una pretesa assurda e un’ulteriore perdita di tempo.

Netta la Uil Fpl. «Continua il balletto di apertura e chiusura della Pediatria e quindi del punto nascite», commenta amaramente la segretaria provinciale Aurelia Orecchioni. «Ci sentiamo presi in giro per l’ennesima volta, è vergognoso che l’assessore Nieddu non trovi soluzioni. Se non è in grado si dimetta. Le donne ogliastrine vogliono partorire in Ogliastra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata