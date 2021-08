Chiude il liceo linguistico 

Dopo 30 anni il liceo linguistico Maria Immacolata di Nuoro chiude i battenti. A dare la notizia sono gli alunni che temono di non poter proseguire il proprio percorso formativo, costretti ad una rincorsa - nella provincia di Nuoro che “vanta” la percentuale di dispersione scolastica più alta d’Italia - per trovare una classe per il prossimo anno. Chiedono aiuto al Comune e alla Regione ma solo «per terminare il loro percorso scolastico». Una notizia devastante per quei ragazzi, se affiancata alle difficoltà subite in questi due anni dovute al Covid. La cooperativa che, poco meno di una decina di anni fa, aveva già scongiurato la chiusura dell’istituto di via Ballero, prendendo il posto delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice, che in città operavano già nel linguistico, ha convocato i genitori il 29 giugno, dando la notizia della chiusura. Senza appello.

I ragazzi e la lettera

«I nostri genitori - scrivono i ragazzi - sono stati convocati dalla preside e dal presidente della cooperativa che gestisce la nostra scuola. Durante l’incontro è stata comunicata l’improvvisa chiusura, che per noi comporta l’interruzione del ciclo di studi e l’impossibilità di conseguire il diploma che chiude il nostro percorso formativo. La cosa che più ci turba è non essere stati al corrente di tutte le circostanze che hanno portato a questa situazione. Il nostro liceo è l’unico in provincia che prevede l’insegnamento di quattro lingue straniere, urge trovare una soluzione per poter continuare il percorso da noi scelto, e non doverne cercare uno alternativo, che non corrisponderebbe a ciò che abbiamo studiato in questi anni e ci porterebbe a perdere l’attestazione della quarta lingua. Il ritardo nella comunicazione, ha suscitato in noi un senso di abbandono e ci sentiamo privati del nostro diritto allo studio».

Senza alternative

Dopo un mese di attese vane, molti alunni, per non rischiare comunque di ritrovarsi a inizio anno scolastico senza una classe, hanno iniziato a chiedere il nulla osta e cercare alternative, come l’iscrizione al liceo scientifico dove c’è un corso linguistico. Una possibilità che però non da la stessa formazione. Il liceo di via Ballero, scuola privata, aveva cinque classi, una ventina di insegnanti, e una retta mensile di 170 euro.

Richiesta di aiuto

Cercano soluzioni i genitori degli alunni che «chiedono di riuscire a chiudere il percorso scolastico», tanto da scrivere anche al presidente della Regione, Christian Solinas e all’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu. «Oggi le famiglie - sottolineano - si ritrovano a dover contattare, di corsa, altri istituti della città per chiedere l’inserimento di questi studenti che finora hanno intrapreso un percorso formativo differente. La scuola li costringe, precludendone il percorso formativo. Ci sono famiglie che hanno deciso di non richiedere il nullaosta, perché l’interruzione è stata comunicata con gravissimo ritardo, per potere assicurare una soluzione che provveda alla continuità didattica.

