Chirurgia pediatrica,  da eccellenza a servizio azzerato 

«Mio figlio di 14 mesi è vivo grazie all’intervento dei medici del presidio ospedaliero del Sirai; nonostante non esista un reparto di pediatria, sono riusciti a stabilizzarlo, permettendo così il trasferimento ai reparti di rianimazione e chirurgia pediatrica più vicini, ovvero al Brotzu di Cagliari».

Rischi quotidiani

Inizia così il racconto di Martina Emmolo, 37 anni di Carbonia, due settimane fa protagonista di una vicenda che ha messo a repentaglio la vita del figlio e che mette ancora una volta in evidenza la carenza di reparti e strutture sanitarie in grado di garantire un’adeguata assistenza ai cittadini. <Le sue condizioni erano gravi, non c’era il tempo di arrivare al Cto d’Iglesias e l’ambulanza l’ha condotto al Sirai - racconta Emmolo - si pensava ad un problema di cardiopatia, i medici sono stati fantastici nonostante non siano dei pediatri e la struttura non sia attrezzata per le emergenze; non disponevano nemmeno di un saturimetro per i bimbi. Dopo diverse ore sono riusciti comunque a stabilizzarlo, ma occorreva un trasferimento e l’elisoccorso non viaggia durante le ore notturne. Su gomma siamo stati scortati da una pattuglia di polizia al Brotzu di Cagliari dove ci attendeva un’equipe di medici. Era un problema glicemico. Non è ammissibile che nel nostro territorio non esista un presidio pediatrico in grado di garantire gli interventi adeguati in certe situazioni, stavo per perdere mio figlio e non è successo grazie all’umanità e al coraggio del personale, ma il problema è a monte, la nostra sanità è al collasso».

Il passato

Eppure fino al 2006 l’ospedale F.lli Crobu ad Iglesias rappresentava una certezza per tutta la popolazione del Sulcis iglesiente, era considerato un’eccellenza a livello regionale: «Garantiva 30 posti letto di chirurgia pediatrica, altri 30 di pediatria - spiega il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu - è importante registrare anche il periodo del Santa Barbara ad Iglesias, che disponeva di 12 posti letto di chirurgia pediatrica e 20 di pediatria fino al 2016. Si poteva contare sull’attività di 70 infermiere pediatriche fra la Usl 16 e la Usl 17, mentre ad oggi sono 35». Dai 60 posti letto del presidio ospedaliero Crobu, si è passati agli 8 di Pediatria, presenti oggi soltanto al Cto. Un indebolimento della sanità del Sulcis Iglesiente avvenuto in una modalità nemmeno troppo graduale e che proietta gli utenti del territorio in una irreversibile dimensione di stato d’allarme sanitario: «Un patrimonio di esperienze professionali e specialistiche è andato purtroppo disperso - prosegue Lebiu - a tutto vantaggio del polo pediatrico dell’area metropolitana cagliaritana. I cittadini della Assl Carbonia, degli ospedali e dei servizi presenti nell’iglesiente meritano pari opportunità di trattamento».