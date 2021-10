Chioschi tutto l’anno? «Si può fare» 

«I chioschi e gli stabilimenti balneari sulla Costa Verde potranno rimanere montati tutto l’anno a patto che non arrechino danni ai sistemi dunali e non ostacolino lo scolo delle acque piovane». È un’apertura condizionata quella dell’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, in un incontro al Comune con gli operatori turistici del territorio, alla presenza dei tecnici del servizio Vai (valutazioni impatti e incidenze ambientali). «Nessun vincolo per lasciare montate passerelle, basamenti delle strutture, impianti idrico-fognario e serbatoi interrati», aggiunge Lampis.

Le regole

Le sei strutture amovibili lungo il litorale di Arbus vanno montate la settimana prima di Pasqua e smontate il 31 ottobre. Una regola che stride con gli annunci della stessa Regione e di quanti da almeno 15 anni ripetono che bisogna allungare la stagione, a partire dagli operatori che denunciano la presenza di turisti e anche d’inverno. E nei giorni scorsi, l’incontro in Municipio è nato per ascoltare le ragioni di ciascuno e trovare soluzioni condivise. «I bollini verdi di qualità - ha detto Lampis - non mi appassionano quando di mezzo ci sono opportunità di sviluppo e di crescita. In questo caso la parola d’ordine è destagionalizzare. Per farlo occorrono i servizi che i chioschi garantiscono». C’è un ma che non può essere ignorato. E l’assessore, essendo di Arbus, lo conosce bene: «Eccetto Pistis, le altre strutture ricadono in zone d’importanza comunitaria. Un dato che impone il lasciapassare caso per caso».

Gli operatori

«Prima - dice Cristiano Murgia di Pistis - è stata la volta dello stop al cemento sulla costa fino a sguarnirla di alberghi, poi sono arrivate le 6 zone sic, e poi ci sono i fratini che nidificano e così via. A parole dobbiamo crescere, nei fatti ci lasciano soli, guardiani delle spiagge e netturbini. E i servizi? Arrivano persone tutto l’anno e non trovano un locale per i bisogni essenziali. Sarà la volta buona? Noi siamo qui». Non si discosta Gianluigi Largiu di Portu Maga: «Le iniziative tese a migliore il turismo, ben vengano. Non è mai tardi». Franco Caddeo di Torre dei Corsari pensa ai costi: «Chi decide forse non sa che smontare e rimontare ha un costo, anche per l’affitto dove depositare il materiale. Sono stato multato, quasi 4 mila euro, per aver dimenticato un pezzo sulla spiaggia e depositato le passerelle smontate in un angolo all’aperto, dimenticando i soldi che risparmiare al Comune per facilitare l’accesso in spiaggia». Antonello Ecca di Piscinas condivide l’iniziativa: «Lasciare i chioschi tutto l’anno è positivo. Il problema potrebbero essere i ladri nelle zone isolate. L’importante è che ci sia libertà di scelta».