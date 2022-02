Chioschi, in riva al mare sarà battaglia 

Marcia indietro. La concessione delle aree demaniali ai chioschisti di Torregrande sino al 2033 salta, il Governo con il disegno di legge approvato tre giorni fa ha tagliato dieci anni, fissando per tutti la scadenza al 31 dicembre 2023. Non si parla più di rinnovi ma, come impone la direttiva Europea di dieci anni fa, di gara pubblica con una serie di tutele e di indennizzi per chi dovesse lasciare. Si passa dunque alla libera concorrenza, questo lo spirito del disegno di legge che entro sei mesi sarà trasformato in legge.

Il pasticcio

«Tutto da vedere – anticipa Paolo Manca, responsabile per la Confcommercio Silb.Balneari - ci aspetta una lunga e dura battaglia perché riteniamo il disegno di legge ingiusto, illegale e fortemente penalizzante per gli operatori del settore che in provincia di Oristano sono una quarantina». Ai quindici operatori che nella spiaggia di Torregrande da anni gestiscono chioschi bar, gelaterie, locali da ballo e attività sportive a fine 2020 la dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse Maria Rimedia Chergia aveva rinnovato, su benestare della Regione, le concessioni fino al 31 dicembre 2033 senza gara d’appalto e aveva confermato il canone del passato. «Fatte salve successive modifiche di legge, l’amministrazione comunale provvederà all’annullamento, revoca o rettifica in tutto o in parte, laddove sia sopravvenuta una sentenza di Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della concessione comunale in conflitto con il diritto comunitario» recitava il provvedimento. Quello che poi è successo.

Gli operatori

«Tutto parte – puntualizza Paolo Manca- dalla decisione dell’Europa che il Governo italiano per oltre dieci anni non ha considerato. Dopo una sentenza del Consiglio di Stato, che appelleremo in Cassazione, è stato varato questo disegno di legge. Ci sono tante cose da rivedere e se nel caso limite si dovesse arrivare alla gara pubblica dovranno essere ben fissati i criteri perché chi ha investito soldi e anni di lavoro va tutelato. Per la Sardegna bisogna considerare che le concessioni occupano meno del 20 per cento e quindi siamo al disotto del 30 che impone uni specifico regolamento». «Un bel problema- confessa uno dei chioschisti Gianni Usai - La situazione va chiarita quanto prima perché non si può programmare un’attività senza certezze».