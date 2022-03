Chioschi e stabilimenti, 100 indagati  

La Procura tira le somme della maxi inchiesta sulle concessioni balneari. Il capo dei pm Gregorio Capasso sta chiudendo gli oltre cento fascicoli aperti agli inizi del 2020 con sopralluoghi in tutte le più importanti località del litorale gallurese, da Badesi a Loiri Porto San Paolo. Gli avvisi in via di notifica o già recapitati ai titolari delle concessioni riguardano illeciti per strutture di ogni tipo, cinquanta delle quali vennero sottoposte a sequestro. La Procura contesta l’utilizzo (abusivo) di superfici degli arenili in misura superiore a quanto indicato nelle concessioni, modifiche e ampliamenti dei chioschi non autorizzati e violazioni di disposizioni ambientali. In qualche caso vengono segnalate anche problematiche sugli scarichi fognari e violazioni paesaggistiche.

La stangata

Stanno partendo, per alcuni dei fascicoli, decreti penali di condanna con multe salate, che si aggiungono alle sanzioni amministrative dei Comuni costieri. Per i titolari delle concessioni è una stangata non da poco. Nell’80 per cento dei casi, gli indagati hanno anche ottemperato (pagando di tasca, ovviamente) al ripristino dei luoghi. Certo, non è stato possibile dove, per fare un esempio, è avvenuto il taglio di ginepri e macchia mediterranea nel retro spiaggia. Hanno lavorato alla maxi inchiesta, il Corpo forestale e la Guardia costiera (di Olbia). Si parla di oltre 100 indagati, per lo più titolari delle società proprietarie delle strutture.

Pubblico e privato

Non si parla solo di chioschi privati. La polizia giudiziaria si è occupata anche del Centro servizi comunale di Capriccioli. Il grande chiosco di una delle spiagge più conosciute del litorale della Costa Smeralda (in passato gestito da Flavio Briatore) è al centro di una indagine che riguarda le strutture complementari, in particolare ampliamenti e nuove realizzazioni. Le contestazioni del procuratore di Tempio non sono a carico del Comune di Arzachena, ma solamente della società che gestiva la struttura. La maggior parte dei sequestri è avvenuto a Olbia, Arzachena, Golfo Aranci e infine Palau.