Chimica verde, Solinas scrive a Draghi 

Il 26 maggio ricorreranno 11 anni dalla firma dell’accordo, che ha segnato la riconversione dello stabilimento Eni da industria specializzata nella chimica di base a bioraffineria, con un sito produttivo di beni biodegradabili, integrato con il territorio e più rispettoso dell’ambiente. Un sogno green realizzato solo in parte, due impianti e mezzo costruiti dei sette previsti, fondi pari a 240 milioni di euro spesi in dieci anni e 400 milioni di euro ancora da investire. «Una lunga fase di assestamento industriale e produttivo - si legge nella lettera di Solinas - con le aziende Versalis (Eni) e Novamont, proprietarie degli impianti attraverso la Joint Venture Matrica, entrate in un conflitto dichiarato e manifesto, che ha determinato l’avvio di un arbitrato, generando lo stallo complessivo degli investimenti e delle interlocuzioni». Il superamento del contenzioso, comunicato il 29 marzo, per il governatore rende possibile la fattibilità del progetto «che consentirebbe di salvaguardare i livelli occupativi, diretti e dell’indotto, ma anche di creare nuovi posti di lavoro».

«È necessario e urgente - scrive Solinas al capo del Governo - che gli operatori interessati siano vincolati agli impegni assunti 11 anni fa e non ancora adempiuti e che siano riavviati gli investimenti». Ieri mattina, una delegazione di Cgil, Cisl e Uil, insieme alle federazioni di categoria, ai lavoratori e alle lavoratrici, dopo l’ennesimo sollecito, hanno occupato la sala consiliare di Porto Torres con l’intenzione di protestare ad oltranza, fino all’avvio di un atto concreto da parte del governatore. «Affinché fosse conseguente agli impegni assunti nel corso della riunione tenutasi a Villa Devoto, lo scorso 3 marzo, poi confermati il 14 in occasione degli Stati Generali del territorio del Nord Sardegna sulla vertenza della Chimica verde», sottolineano i segretari territoriali, Massimiliano Muretti (Cgil), Pier Luigi Ledda (Cisl) e Giovanni Tavera (Uil). Per le organizzazioni sindacali i contenuti della lettera inviata al premier Draghi, «tracciano in maniera inequivocabile la strategicità del progetto e la volontà del presidente Solinas di sostenere quanto affermato, a partire dal 7 dicembre a Nule, da Cgil, Cisl e Uil, dalle istituzioni locali e dalle organizzazioni datoriali».

Si riaccende la vertenza sulla Chimica verde e la protesta porta all’occupazione dell’aula consiliare del Comune di Porto Torres. Sindacati e lavoratori sollecitavano un passo decisivo da Cagliari e nel pomeriggio di ieri la risposta all’appello di Cgil, Cisl e Uil è arrivata dal presidente della Regione, Christian Solinas, che ha scritto al premier Mario Draghi per chiedere una rapida convocazione della cabina di regia, come previsto dalla legge approvata il 27 aprile scorso, e avviare le interlocuzioni con Eni per procedere alla ridefinizione degli obiettivi del Protocollo siglato nel 2011. Un tavolo a Roma con istituzioni locali, parti sociali e operatori economici sottoscrittori dell’accordo.

La lettera

Undici anni

Il territorio

La partita si riapre con un pressing che ha visto coinvolto anche il sindaco Massimo Mulas. «Sono a disposizione per interagire con la presidenza del Consiglio e con il presidente della Regione – sottolinea il primo cittadino – soggetti deputati a dare gambe alla cabina di regia per la stesura di un nuovo accordo di programma sulla Chimica verde». «Un’opportunità in un momento storico in cui il nostro Paese è costretto a rivedere l’approvvigionamento energetico e la filiera industriale», secondo il deputato dem Gavino Manca, firmatario di un emendamento approvato all’unanimità in Parlamento che impone al Governo tempi stretti per la convocazione di un tavolo per la sottoscrizione di un nuovo Protocollo.

