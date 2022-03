Chimica verde, Regione in campo 

La Regione alla guida della vertenza sulla chimica verde. Lo hanno chiesto i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil insieme a tutte le federazioni di categoria che ieri mattina sono usciti moderatamente soddisfatti dall’incontro con il governatore Christian Solinas.

Dodici ore di sciopero iniziato all’alba, lavoratori e rappresentanti sindacali in “marcia” da Porto Torres fino a Cagliari, per tentare di rilanciare la riconversione industriale in chiave green. Dal presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento industriale Eni al sit-in davanti a Villa Devoto, con bandiere e striscioni, una delegazione confederale insieme ai sindaci di Porto Torres, Castelsardo, Sorso e Sennori è riuscita a strappare tre impegni al presidente della Regione, che si è dichiarato pronto a schierarsi al fianco del territorio del Nord Ovest della Sardegna: «Convocherò immediatamente la cabina di regia con la presenza del Governo ed invierò una lettera al premier Draghi per sollecitare il suo intervento al fine di sbloccare una situazione non più accettabile».

Il Protocollo dimenticato

Impegni e tempi certi, fino ad ora ampiamente trascurati, sul rinnovo del Protocollo della chimica verde del 2011, che il governatore Solinas promette di sollecitare: 350 milioni di investimenti ancora da realizzare, due soli impianti completati su sette previsti. Un piano di riconversione promesso da Eni e Novamont dieci anni fa, sottoscritto anche dal Governo, dalla Regione e dalle parti sociali, che interessa migliaia di ettari da destinare alla filiera. Per Solinas «non sono più tollerabili i ritardi accumulati in questi anni da parte di Eni e dello stesso Governo» che definisce «interlocutori poco leali e affidabili».

E se il polo turritano tornerà protagonista «a beneficiarne non sarà soltanto il territorio locale ma tutta la Sardegna» sostiene il sindaco Massimo Mulas. Il presidente ha accolto il suo invito per il 14 marzo in occasione dell’incontro dei Consigli comunali della Rete Metropolitana che si riuniranno in forma congiunta a Porto Torres al Teatro Parodi per sostenere la vertenza sull’avvio degli investimenti industriali sottoscritti nel 2011. «I soli che riteniamo utili per garantire futuro industriale e occupazionale» affermano i segretari Cgil, Massimiliano Muretti e Filctem Cgil Gianfranco Murtinu «nella direzione tracciata anche dalla Comunità Europea. Verificheremo affinché ci sia conseguenza diretta degli impegni assunti da Solinas per arrivare a Roma e avviare un dialogo costruttivo».