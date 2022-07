Chiesa recuperata, il miracolo di don Mario 

I lavori, diretti dall’architetto Angelo Ziranu, costeranno circa 800mila euro. Risorse recuperate grazie ai finanziamenti di Regione, Comune e Cei e alle agevolazioni del bonus facciate. L’incarico è andato all’impresa Desogus di Cagliari specializzata in restauri marmorei, impegnata in questi mesi in un importante intervento di recupero a Pompei: «Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto – dice ancora don Mario – abbiamo recuperato l’antico cupolino del campanile e abbattuto una bruttissima e deturpante scala esterna realizzata circa un secolo fa. Ora tocca alle cupole laterali: il tetto sarà completamente rifatto con l’utilizzo di tegole particolari».

«Qui a San Salvatore i lavori vanno avanti speditamente, nella parte esterna siamo già a buon punto – spiega don Mario – ora ci concentreremo sugli interni, ci vorrà ancora un anno per completare l’intervento. Stiamo portando avanti un restauro filologico, ciò significa che non si va a casaccio. L’obiettivo è recuperare le linee originarie anche se troviamo qualche elemento storicizzato, risalente cioè a interventi di oltre 50 anni fa. Ciò che ha deturpato la chiesa va eliminato. Naturalmente sulla base di uno studio dettagliato e un continuo confronto con la Sovraintendenza».

«Voglio restituire dignità a un luogo che negli anni ha subito modifiche che ne hanno alterato la struttura originaria. La chiesa di San Salvatore riacquisterà presto il suo antico splendore». Don Mario Cugusi, parroco di Serdiana, non ha dubbi: ha lo stesso entusiasmo di trent’anni fa quando a Cagliari, nello storico rione della Marina, iniziò l’impresa che portò alla creazione del museo e dell’area archeologica di Sant’Eulalia, oggi patrimonio della Sardegna e meta ogni anno di centinaia di visitatori.

I lavori

«Qui a San Salvatore i lavori vanno avanti speditamente, nella parte esterna siamo già a buon punto – spiega don Mario – ora ci concentreremo sugli interni, ci vorrà ancora un anno per completare l’intervento. Stiamo portando avanti un restauro filologico, ciò significa che non si va a casaccio. L’obiettivo è recuperare le linee originarie anche se troviamo qualche elemento storicizzato, risalente cioè a interventi di oltre 50 anni fa. Ciò che ha deturpato la chiesa va eliminato. Naturalmente sulla base di uno studio dettagliato e un continuo confronto con la Sovraintendenza».

I lavori, diretti dall’architetto Angelo Ziranu, costeranno circa 800mila euro. Risorse recuperate grazie ai finanziamenti di Regione, Comune e Cei e alle agevolazioni del bonus facciate. L’incarico è andato all’impresa Desogus di Cagliari specializzata in restauri marmorei, impegnata in questi mesi in un importante intervento di recupero a Pompei: «Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto – dice ancora don Mario – abbiamo recuperato l’antico cupolino del campanile e abbattuto una bruttissima e deturpante scala esterna realizzata circa un secolo fa. Ora tocca alle cupole laterali: il tetto sarà completamente rifatto con l’utilizzo di tegole particolari».

Il recupero

Ancora più complesso il restauro degli interni. «Qui sono stati chiusi passaggi, murate porte, eliminata la scala che conduceva al pulpito – rimarca il sacerdote – addirittura rimosso l’antico pavimento in marmo e sostituito con mattonelle dozzinali. I lavori, ripeto, restituiranno dignità alla chiesa». La ditta Desogus sta procedendo al restauro dei marmi intarsiati delle cappelle e dell’altare maggiore. All’interno dell’edificio di culto sono presenti elementi di grande pregio storico e artistico come una pila in pietra proveniente dalla chiesetta romanica di Santa Maria di Sibiola. «Ma non è l’unico pezzo pregiato, abbiamo tante altre cose da mostrare – afferma Don Mario – stiamo pensando di aprire un museo dove potremo esporre le tavole dell’antico retablo di Sibiola, oggi custodite nella Pinacoteca di Cagliari. Ne abbiamo già parlato con la Sovraintendenza».

In parrocchia

Mentre illustra il programma degli interventi, un vivace meticcio di piccola taglia gli fa da ombra: «Si chiama Pippo, era un cucciolo quando nel 2013 venne abbandonato davanti alla casa parrocchiale – racconta don Mario – ormai siamo inseparabili, mi segue dappertutto, persino nelle processioni o durante la messa». Celebrazioni liturgiche che, con la chiesa inagibile, si tengono nel piccolo teatro attiguo all’edificio di culto. Anche questo voluto da don Mario alcuni anni fa, un altro spazio a disposizione della comunità insieme ai locali dell’oratorio, centro di aggregazione frequentatissimo dai bambini di Serdiana dove operano bravi animatori e 15 volontari della parrocchia. Progetto, anche questo, fortemente voluto dal sacerdote. Oggi però la priorità è il restauro della chiesa: «Ho ancora voglia di abbellire le comunità, la bellezza è importante – sussurra don Mario - non voglio arrivare a dire che salverà il mondo, il tema della salvezza è più complesso ma la bellezza di sicuro arricchisce l’umanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata